Шольц, Макрон і Драгі приїдуть в Україну: названо дату

Драгі, Макрон і Шольц / ua.depositphotos.com, Reuters

Лідери Франції, Німеччини та Італії - Еммануель Макрон, Олаф Шольц і Маріо Драгі приїдуть в Україну в четвер, 16 червня. Про це повідомляє Financial Times.

Повідомляється, що візит європейських лідерів до Києва підтвердили високопоставлені дипломати і чиновники в Євросоюзі.

Макрон, Шольц і Драгі планують зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським, щоб висловити підтримку напередодні оприлюднення висновку Єврокомісії з приводу статусу кандидата в члени ЄС.

За словами європейських дипломатів, очікується, що Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні статус кандидата, але з умовами.

"Але в ЄС досі йдуть дискусії про те, коли ці реформи повинні бути впроваджені - до або після отримання статусу кандидата", - йдеться в повідомленні.

Цей візит, на думку співрозмовників FT, допоможе Україні зібрати достатньо підтримки для надання статусу кандидата вже зараз.

Приїзд Шольца, Макрона і Драгі в Україну

Вперше про візит прем'єрміністр Італії Маріо Драгі, канцлера Німеччини Олафа Шольца і президент Франції Еммануеля Макрона заговорили ще в минулі вихідні. Пізніше з'явилася інформація, що Макрон, Шольц і Драгі приїдуть до Києва вже 16 червня, але в Німеччині та Франції цю дату не підтверджували.

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Вступ України до ЄС

Президент Володимир Зеленський 9 травня в ході розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен зробив заяву про те, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для інтеграції в ЄС. Єврокомісії слід підготувати звіт, який згодом передадуть на розгляд Євроради.

У Європейській Раді заявили, що на засіданні в червні буде розглянута заявка України на вступ до ЄС. Також вивчать заявки на євроінтеграцію Грузії та Молдови.

Керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн 5 червня сказала, що Євросоюз повинен докласти максимум зусиль для вступу України до ЄС. За її словами, це не тільки стратегічний інтерес, але і борг Європи.

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