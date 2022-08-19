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Зустріч Зеленського і Путіна на саміті G20: у США зробили несподівану заяву

19 серпня 2022, 22:28

У США вважають, що якщо Путін дійсно візьме участь у саміті, тоді Зеленський теж повинен взяти участь у зустрічі G20.

Володимир Зеленський, Володимир Путін
У США зробили заяву про ймовірну зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського/ УНІАН, скріншот

Президент України Володимир Зеленський повинен взяти участь у саміті G20 на Балі в листопаді, якщо там буде президент Росії Володимир Путін.

До такого висновку прийшла Рада національної безпеки Білого дому, пише Bloomberg.

"Як публічно заявив сам президент Байден, він не думає, що президент Путін повинен бути присутнім на G-20, оскільки він веде війну проти України", - говрится в повідомленні.

У США вважають, що якщо Путін дійсно візьме участь у саміті, тоді Зеленський теж повинен взяти участь у зустрічі G20.

Байден ще не сказав, чи поїде він на Балі для участі в конференції, хоча офіційні особи США брали участь у зустрічах перед самітом лідерів. Байден і Сі також сказали своїм помічникам запланувати особисту зустріч, яка стане їх першою особистою бесідою з тих пір, як Байден став президентом.

Що відомо про саміт G20

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив у четвер, що він очікує, що Путін і голова КНР Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті, який відбудеться в листопаді.

У березні Байден заявив, що, на його думку, Росію слід виключити з G-20 через вторгнення в Україну, але визнав, що інші члени групи, включаючи Індонезію, можуть не погодитися. Чиновники Білого дому заявили, що в приватному порядку передали Індонезії своє бажання, щоб Росія не була присутня.

Переговори України і РФ про мир

Раніше в ОП заявляли про те, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даний момент. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.

Президент Володимир Зеленський 14 червня зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

14 липня заступник Міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив про готовності повернутися до переговорів з Україною. При цьому в Росії хочуть, щоб Україна "визнала існуючі територіальні реалії", тобто змирилася з окупацією земель.

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