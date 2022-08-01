'Спочатку - знищення окупантів': Данілов назвав умову переговорів з РФ

Олексій Данілов / Фото Reuters

Переговори з РФ можуть початися тільки після звільнення всіх захоплених територій України, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У своєму повідомленні в Twitter він наголошує на небезпеці російського наративу про нібито неможливість повернення окупованих територій України військовим шляхом.

"Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють "корисні ідіоти" Путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це помилка! Можемо і зробимо. Спочатку - знищення окупантів, потім – дипломатія. Єдина мова, яку розуміють рашисти", - додав Данілов.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зброя в Україну має надходити постійно. Це необхідно для того, щоб процес деокупації захоплених росіянами територій України прискорився.

Подоляк вважає, що у росіян важливо викликати емоцію, вони повинні відчувати страх, паніку і бути деморалізовані.

читайте такожЗеленський анонсував деокупацію всієї "історичної території" України

Інші новини: