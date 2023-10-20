Засідання в особливому форматі: Зеленський приїхав в Херсонську область

Президент України привітав українських прикордонників-розвідників та вручив їм нагороди.

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Володимир Зеленський приїхав в Херсонську область / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський приїхав у Херсонську область та провів нараду в "особливому форматі". Ключове питання стосувалось ситуації на освновних напрямках фронту. Про це повідомляє Офіс президента.

Одним із найскладніших напрямків на фронті залишається Авдіївка та Куп'янський напрямок.

Зеленський подякував за роботу українським прикордонникам-розвідникам та привітав їх з 20-річчям створення Управління розвідки Держприкордонслужби України.

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"Велику роботу робите, велику службу несете – міцну службу. 20 років, із яких майже 10 років – це війна проти окупанта. Я хочу подякувати вам за ваше служіння Україні й українцям ... Хочу подякувати вашим батькам за те, що виховали таких мужніх людей, а вашим дружинам, чоловікам, близьким побажати бути поруч із вами. Хочу подякувати їм за те, що додають вам цієї мужності", - сказав він.

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