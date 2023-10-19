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Все горить і димить: ЗСУ знищили величезний польовий склад окупантів

Ангеліна Підвисоцька
19 жовтня 2023, 18:06 оновлено 19 жовтня, 18:24
На складі росіян, де стався вибух, окупанти накопичували артилерійські снаряди.
вибух складу окупантів
ЗСУ підірвали великий склад боєприпасів окупантів / Колаж : Главред, фото: скріншот з відео

Українські військові знищують росіян на південному напрямку. Бійці Нацгвардії розбомбили великий польовий склад російських окупантів. Про це заявив командувач НГУ Олександр Півненко.

На цьому складі росіяни накопичували артилерійські снаряди і протитанкові міни.

"Завдяки роботі аеророзвідників 11 бригади ім. М. Грушевського все це тепер перетворилося на попіл", - написав Півненко.

відео дня

Цього тижня ЗСУ знищили:

  • 2 склади БК військ РФ;
  • 5 одиниць автомобільної техніки противника;
  • 2 міномети ворога;
  • 2 моторні човни;
  • 1 вежа радіозв'язку;
  • 1 комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М" окупантів.

Ракети ATACMS в Україні

17 жовтня стало відомо про те, що ЗСУ вперше вдарили ATACMS по росіянах. Виявилося, що ці ракети були привезені в країну таємно. Цими ракетами ЗСУ атакували російські військові цілі.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив застосування ATACMS. У своєму відеозверненні він заявив, що ракети дуже влучно виконують роботу. Радник керівника ОП Михайло Подоляк, своєю чергою, заявив про початок "нової глави" російсько-української війни.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав перші кадри роботи ATACMS в Україні. Українські військові запустили балістичні ракети ATACMS по позиціях окупантів в Луганську та Бердянську.

Білий дім підтвердив передачу Україні ракет ATACMS. Представник Ради національної безпеки США Едрієн Уотсон зазначив, що Київ отримав ракети, які можуть знищувати ціль на відстані 160 км. Це значно розширить бойові можливості ЗСУ.

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війна в Україні Нацгвардия ЗСУ вторгнення Росії вибух
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