Боррель: ці місяці будуть вирішальними, РФ піде у новий наступ вже у березні

Захід має надати Україні усі інструменти, щоб відбити російські атаки, підкреслив Боррель.

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Росія піде у наступ вже наступного місяця / Колаж Главреда: фото УНІАН, Міноборони РФ

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель переконаний, що Росія піде у новий масштабний наступ після "перемоги" Путіна на так званих президентських виборах у Росії. За його словами, "найближчі місяці будуть вирішальними".

У своєму блозі за підсумками поїздки у Київ Боррель зауважив, що Україна очевидно потребує не тільки макрофінансової допомоги з боку ЄС, а й військової допомоги.

На думку Борреля, новий наступ Росії можливий вже у березні 2024 року.

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"Ще один великий російський наступ може початися через місяці після російських "виборів" у березні. Проте я виявив, що український народ як і раніше налаштований продовжувати боротьбу, і я побачив його винахідливість і стійкість у роботі", - підкреслив політик.

Те, що ЄС та його держави-члени зроблять у найближчі місяці, щоб надати Україні інструменти для протистояння російському наступу, матиме вирішальне значення як для України, так і для безпеки Європейського Союзу, додав він.

Новий наступ Росії - останні новини з фронту

Путін скористався складною ситуацією довкола нових пакетів допомоги Україні з боку США і погнав свої війська у масштабний наступ на Сході. Зокрема, одна з найважчих ситуацій спостерігається в Авдіївці - за спостереженнями BILD, місто може "впасти" у найближчі тижні.

Водночас від військових вже надійшла інформація про поповнення дислокованих в Авдіївці підрозділів ЗСУ свіжими силами.

А керівник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш допустив, що скоро російські окупанти можуть припинити наступальні дії. Наступ російських загарбників не може тривати вічно - зараз, за його словами, російська армія б’ється у останніх конвульсіях.

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