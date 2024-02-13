УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Боррель: ці місяці будуть вирішальними, РФ піде у новий наступ вже у березні

Яна Ставська
13 лютого 2024, 19:14
Захід має надати Україні усі інструменти, щоб відбити російські атаки, підкреслив Боррель.
Боррель: ці місяці будуть вирішальними, РФ піде у новий наступ вже у березні
Росія піде у наступ вже наступного місяця / Колаж Главреда: фото УНІАН, Міноборони РФ

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель переконаний, що Росія піде у новий масштабний наступ після "перемоги" Путіна на так званих президентських виборах у Росії. За його словами, "найближчі місяці будуть вирішальними".

У своєму блозі за підсумками поїздки у Київ Боррель зауважив, що Україна очевидно потребує не тільки макрофінансової допомоги з боку ЄС, а й військової допомоги.

На думку Борреля, новий наступ Росії можливий вже у березні 2024 року.

відео дня

"Ще один великий російський наступ може початися через місяці після російських "виборів" у березні. Проте я виявив, що український народ як і раніше налаштований продовжувати боротьбу, і я побачив його винахідливість і стійкість у роботі", - підкреслив політик.

Те, що ЄС та його держави-члени зроблять у найближчі місяці, щоб надати Україні інструменти для протистояння російському наступу, матиме вирішальне значення як для України, так і для безпеки Європейського Союзу, додав він.

Новий наступ Росії - останні новини з фронту

Путін скористався складною ситуацією довкола нових пакетів допомоги Україні з боку США і погнав свої війська у масштабний наступ на Сході. Зокрема, одна з найважчих ситуацій спостерігається в Авдіївці - за спостереженнями BILD, місто може "впасти" у найближчі тижні.

Водночас від військових вже надійшла інформація про поповнення дислокованих в Авдіївці підрозділів ЗСУ свіжими силами.

А керівник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш допустив, що скоро російські окупанти можуть припинити наступальні дії. Наступ російських загарбників не може тривати вічно - зараз, за його словами, російська армія б’ється у останніх конвульсіях.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Євросоюз війна в Україні Жозеп Боррель війна Росії та України
Реклама

Головне за день

В Україну суне погода з аномальними температурами: де буде найтепліше

В Україну суне погода з аномальними температурами: де буде найтепліше

19:29 Синоптик
Боррель: ці місяці будуть вирішальними, РФ піде у новий наступ вже у березні

Боррель: ці місяці будуть вирішальними, РФ піде у новий наступ вже у березні

19:14 Україна
Сирський назвав "проривну" зброю на фронті та порівняв втрати України та РФ

Сирський назвав "проривну" зброю на фронті та порівняв втрати України та РФ

18:41 Україна
Всі головні новини

Популярне

Отрута не потрібна: як назавжди позбутися мишей в будинку та на подвір'ї 23590

Отрута не потрібна: як назавжди позбутися мишей в будинку та на подвір'ї

Усе дуже швидко закінчиться : експолковник КДБ назвав мету Путіна у війні 13237

"Усе дуже швидко закінчиться": експолковник КДБ назвав мету Путіна у війні

Гороскоп на завтра 14 лютого 2024: Стрільців підведе здоров'я, Рибам - підвищення 10751

Гороскоп на завтра 14 лютого 2024: Стрільців підведе здоров'я, Рибам - підвищення

Кому посміхнеться удача у 2024 році: три знаки зодіаку стануть успішними, як ніколи 7929

Кому посміхнеться удача у 2024 році: три знаки зодіаку стануть успішними, як ніколи

Останні новини

19:29

В Україну суне погода з аномальними температурами: де буде найтепліше

19:14

Боррель: ці місяці будуть вирішальними, РФ піде у новий наступ вже у березні

19:14

Місячний календар на 14 лютого: що принесе багато щастя цього дня

19:10

У Путіна в голові вже йде Третя світоваПогляд

19:06

Віра Брежнєва зізналася, як пережила розставання з Костянтином Меладзе

Розумний: РФ ризикує втратити землі – можуть з’явитися Южнорусский край і Кубанське герцогствоРозумний: РФ ризикує втратити землі – можуть з’явитися Южнорусский край і Кубанське герцогство
18:41

Сирський назвав "проривну" зброю на фронті та порівняв втрати України та РФВідео

18:39

Гельман розповів, за якої умови почнеться розкол у РФ

18:37

Що не можна клеїти суперклеєм: прості поради, які має знати кожен

18:36

Коли удобрювати газон після зими: подвір'я вразить своїм виглядом весноюВідео

Реклама
18:29

"Ціна бездіяльності": Байден звернувся до Палати представників через Україну

18:00

Експерт із садівництва розповіла, як назавжди позбутися бур'янів

17:54

Трамп знову накинувся на НАТО через України: зробив скандальну заяву

17:51

Підірвали ЗРК Бук РФ, окупанти рахують втрати: деталі "бавовни" під МаріуполемФото

17:40

"Друзі України працюють": у ГУР прокоментували пожежу на заводі "МіГ" у Москві

17:29

Вступ України до НАТО після саміту в липні: у США розкрили плани Альянсу

17:23

"Вона мене дратує": Приходько захейтила психолога Наталію Холоденко

16:59

Деяким людям в Україні вже з весни підвищать пенсії на тисячу грн: кому пощастить

16:51

Путін удвічі збільшить війська біля кордонів із НАТО, зростає загроза Третьої світової - ЗМІ

16:47

ЗМІ з'ясували, як Starlink потрапляють на фронт до росіян

16:43

Фейк про "втрати" ЗСУ біля Селидового: бригадний генерал розніс ІПСО росіян

Реклама
16:33

Лопес за величезні гроші заспівала і станцювала в Дубаї в оточенні путіністів

16:20

Чому не можна промивати макарони: секрет, який знають не всі

16:20

РФ може воювати без виробництва техніки 3 роки: у Reuters пояснили деталі

16:09

Галкін показав рідкісний відпочинок із 10-річними близнюками від Алли ПугачовоїВідео

15:59

ЗСУ зміцнюють плацдарм у Кринках: морпіхи підняли ще один прапор УкраїниВідео

15:58

"Нема можливостей утримувати Авдіївку": ЗСУ отримали потужне підкріплення - речник 110-ї ОМБр

15:49

У Кремлі злякалися випускати Путіна на дебати і вигадали безглузду відмовку

15:47

Українська акторка відверто розповіла, чому вагається стати матір'ю

15:46

Зʼявилась реакція Зеленського на рішення Сенату США щодо допомоги Україні

15:24

Ночує у неї: Тома Круза і російську модель таки викрили у стосунках

15:10

"Не допоможе Україні": Ілон Маск зашкварився скандальною заявою про війну і про Путіна

14:59

Як видалити стійкі плями з килима за допомогою пива: результат здивує

14:59

Найбільші втрати за добу з початку року: Тарнавський про ситуацію на фронті

14:56

Польський міністр перепросив за висипане зерно, але звинуватив Україну в "емоційності"

14:54

"Заохочення агресії РФ проти НАТО": республіканці рознесли заяву Трампа

14:34

"Може тривати роками": німецький експерт назвав кілька сценаріїв продовження війни

14:07

Дімопулос побачила "інший рівень правди" після семінару в росіянина

13:59

До війни 10 років: Росія нарощує війська на кордонах з НАТО - розвідка Естонії

13:59

Легко та швидко: кухар розповів, як приготувати ідеальні млинці на Масляну

13:57

"Вони мають знаходити роботу": яких переселенців залишать без виплат із 1 березня

Реклама
13:42

Церковне свято 14 лютого: стрижку та манікюр потрібно відкласти

13:37

Як зрозуміти, що кіт вас любить: подає незвичайні знакиВідео

13:28

Коханець-альфонс зрадниці Ані Лорак висловився про їхній роман

13:16

Там роблять літаки, з яких РФ б'є по Україні: у Москві горить завод МіГВідео

13:06

Чи можуть війська РФ завдати масованого удару 24 лютого: у ЗСУ пояснили ситуацію

12:58

Допомога Україні від США на $60 млрд: Сенат остаточно підтримав законопроєкт

12:46

Що можна зробити з п'ятилітрової баклажки: 5 виробів, які спростять життя

12:26

У окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух: пишуть про приліт по окупантах

12:15

Умовний строк не рятує від мобілізації: в Нацполіції дали роз’яснення

12:11

Не хочуть покладатися на США: в ЄС заговорили про створення своєї ядерної зброї

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти