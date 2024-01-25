Орбан приїде вперше з 2010 року: Україна готується до візиту - Стефанішина

Україна "вже багато зробила" для підготовки до візиту, включаючи ухвалення законодавства, яке отримало позитивну оцінку з боку Угорщини.

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Україна працює над підготовкою візиту Орбана / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Україна готується до візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Його приїзд стане першим за майже п’ятнадцять років. Про це в Брюсселі заявила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Радіо Свобода.

"Прем’єр-міністр (Угорщини - ред.) востаннє був в Україні в 2010-му - в тій країні, яку ми вже мало пам’ятаємо. Для нас важливо, що він приїхав. Тому насамперед концентрація - на двосторонньому порядку денному", - сказала Стефанішина.

Під час брифінгу у Брюсселі вона зазначила, що зустріч голів МЗС України та Угорщини в Ужгороді "пов’язана з підготовкою майбутнього візиту Орбана в Україну". Щодо деталей візиту Стефанішина не відповіла, чи саме Орбан приїде до Києва, чи Володимир Зеленський відвідає Будапешт. Однак вона підкреслила, що для неї важливо побачити угорського прем'єра в Україні.

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"Для мене принципово побачити прем’єр-міністра Орбана в Києві, тому що він відіграє непросту роль в ухваленні історичних для України рішень. І для мене важливо, щоб ця людина бачила країну такою, якої бачать українці", - наголосила віцепрем’єрка з євроінтеграції.

Віцепрем'єрка також додала, що Україна "вже багато чого зробила" для підготовки до візиту, включаючи ухвалення законодавства, яке отримало позитивну оцінку з боку Угорщини за його ефективність та якість.

Приїзд Орбана в Україну

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погодився на переговори з президентом України після тривалого періоду уникнення офіційних зустрічей. Цьому передувала раптова розмова двох лідерів в Аргентині. За словами Орбана, зустріч ініціював Зеленський.

Також Єрмак анонсував зустріч між президентом Володимиром Зеленським та угорським прем'єром Віктором Орбаном у "найближчому майбутньому".

Крім цього, Угорщина обрала ворожу позицію стосовно України у контексті війни з Росією. Угорський прем'єр Орбан та його колеги активно поширюють російські наративи й вірять у поразку України у війні. Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки.

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