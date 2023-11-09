Зрізали цілий виступ: ЗСУ потужно просунулись в Запорізькій області

Українські військові роблять все, щоб звільнити землі від російських окупантів. На фронті у Запорізькій області ЗСУ мають успіхи. Про це повідомляє моніторингова група DeepState.
Захисники під час контрнаступу змогли зрізати виступ росіян поблизу Вербового. До того ж їм вдалося отримати частковий успіх і біля Новопрокопівки.
Водночас українські десантники ведуть важкі бої біля Роботиного та Новопрокопівки.
"Битва на Роботинському виступу все більше нагадує битву біля села Пашендейл у Першу світову. Остання стала символом солдатського страждання. Дані зміни є результатом великих зусиль і великих втрат з обох сторін", - йдеться у повідомленні.
Коли і як закінчиться війна
Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.
Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.
Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.
Інші новини:
- Окупанти втратили більше 12 тис.: експерт - про "пекельну" ситуацію під Авдіївкою
- Могло бути "полювання" на конкретну людину: Сухопутні війська - про трагедію на Запоріжжі
- "Є план": Україна досягне результатів на фронті до кінця року - Зеленський