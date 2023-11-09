Зрізали цілий виступ: ЗСУ потужно просунулись в Запорізькій області

Захисники України під час контрнаступу змогли зрізати виступ росіян поблизу Вербового

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ЗСУ просуваються у Запорізькій області / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 37 окрема бригада морської піхоти

Українські військові роблять все, щоб звільнити землі від російських окупантів. На фронті у Запорізькій області ЗСУ мають успіхи. Про це повідомляє моніторингова група DeepState.

Захисники під час контрнаступу змогли зрізати виступ росіян поблизу Вербового. До того ж їм вдалося отримати частковий успіх і біля Новопрокопівки.

Водночас українські десантники ведуть важкі бої біля Роботиного та Новопрокопівки.

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"Битва на Роботинському виступу все більше нагадує битву біля села Пашендейл у Першу світову. Остання стала символом солдатського страждання. Дані зміни є результатом великих зусиль і великих втрат з обох сторін", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ просуваються у Запорізькій області / фото: DeepState

Коли і як закінчиться війна

Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.

Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.

Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.

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