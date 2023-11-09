"Нахабна РФ зі своїм неоімперіалізмом загрожує не лише Україні": США присадили Росію в ООН

Заяви РФ про можливість застосувати ядерну зброю показують "загрозу, яку Росія становить для міжнародного миру та безпеки".

https://glavred.net/ukraine/naglaya-rf-so-svoim-neoimperializmom-ugrozhaet-ne-tolko-ukraine-ssha-prisadili-rossiyu-v-oon-10515253.html Посилання скопійоване

Нахабна РФ зі своїм неоімперіалізмом загрожує не лише Україні, наголосив Роберт Вуд/ колаж: Главред, фото: скрін, U.S. Mission to the UN

Намагання країни-агресорки Росії силою змінити міжнародно визнані кордони у своїх спробах повернутися до імперського минулого становлять загрозу не тільки для України, а й для інших держав. Про це заявив заступник постійного представника США при ООН посол Роберт Вуд під час засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй.

"Нахабні спроби Росії перекроїти кордони силою у її марних спробах повернутися до свого імперського минулого ставлять під загрозу суверенітет і територіальну цілісність кожної країни", – наголосив Вуд.

Він нагадав, що РФ є відповідальною за криваву повномасштабну війну, розв’язану проти України, і за загибель людей.

відео дня

Також він наголосив, що Росія навмисно цілеспрямовано обстрілює енергетичну інфраструктуру України в холодну пору року, щоб мирні українці були позбавлені доступу до світла і тепла.

Роберт Вуд також нагадав, що представники верхівки влади у країні-агресорці Росії неодноразово погрожували, що можуть використати ядерну зброю. Заступник постійного представника США при ООН наголосив, що заяви РФ про можливість застосувати ядерну зброю показують "загрозу, яку Росія становить для міжнародного миру та безпеки".

"Ми знову закликаємо РФ припинити агресивну війну та порушення Статуту ООН і негайно вивести свої війська", – завершив промову Вуд.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що суднобудівні заводи у Криму стали вразливими. Суднобудівні заводи, де окупанти ремонтують кораблі Чорноморського флоту, стали вразливими для українських атак. Експерти наголосили, що Україна знищила вже третій корабель ЧФ, який знаходився у доці.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про величезні успіхи ЗСУ на Кримському напрямку. Він вважає, що на нас чекають ще приємні новини щодо знищення російських окупантів та їхніх ресурсів на тимчасово окупованому півострові.

Військовий аналітик, Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак пояснив, навіщо Кремлю потрібна Авдіївка. Командування російської окупаційної армії продовжуватиме кидати своїх солдатів на штурми Авдіївки у Донецькій області, поки місто не буде повністю захоплене, каже Ступак.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.