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Чи можливе припинення вогню в Україні найближчим часом: прогноз Німеччини

Маріна Фурман
17 березня 2025, 19:07
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У ФРН готують нові поставки зброї Україні.
ВСУ, Германия
У Німеччині зробили заяву про припинення вогню в Україні / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, pixabay

Коротко:

  • Берлін не очікує швидкої домовленості про припинення вогню в Україні
  • Уряд Німеччини готує нові поставки зброї

Німеччина не сподівається на швидке припинення вогню в Україні, тому готує нові поставки зброї. Про це заявив прес-секретар уряду Штеффен Хебештрайт, пише BILD.

В уряді ФРН вважають, що 30-денне припинення вогню, яке запропонували Сполучені Штати Америки не буде досягнуто найближчим часом.

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"Усе це займе деякий час", - сказав прес-секретар уряду Штеффен Хебештрайт.

За його словами, провідні партії Німеччини досягли принципової згоди щодо пакету допомоги Україні в розмірі трьох мільярдів євро. Тому в "найближчі кілька тижнів розпочнуться нові поставки зброї Україні". Йдеться насамперед про артилерійські боєприпаси.

Водночас інше озброєння - комплекси ППО Iris-T і Patriot будуть готові до постачання через рік або два. У виданні зазначили, що причина такого довгого терміну - повне завантаження виробників замовленнями.

Припинення вогню в Україні - новини за темою

Як писав Главред, під час переговорів у Саудівській Аравії Україна погодилася на пропозицію американської сторони про 30-денне припинення вогню по всій території.

Українські військові не вірять в те, що 30-денне припинення вогню на лінії зіткнення буде дієвим. Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін нагадав, що під час АТО/ООС росіяни неодноразово порушували тимчасове припинення вогню.

Крім того, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що адміністрації президента США Дональда Трампа необхідно чинити тиск на Росію, якщо Москва відхилить запропоноване Вашингтоном припинення вогню.

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Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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війна в Україні режим припинення вогню Німеччина Тридцятиденне припинення вогню
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