У ВООЗ назвали три головні умови для подолання пандемії

Умови подолання пандемії назвали у ВООЗ / Фото Reuters

У період різкого погіршення ситуації з коронавірусом, у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали три головні умови, дотримання яких допоможу побороти небезпечну хворобу в усьому світі.

За інформацією Twitter-сторінки очільника ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса, подолати пандемію коронавірусу в світі вдасться лише тоді, коли:

поставка вакцин від COVID - 19 за механізмом COVAX буде пріоритетом;

країни Великої двадцятки виконають зобов'язання щодо розподілу вакцин;

розробники поділяться технологіями та ліцензіями, а право інтелектуальної власності скасують

Нагадаємо, раніше Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.

Також раніше Волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що в Україні починається пік пандемії коронавірусу. У зв'язку з цим, кількість жертв може перевищити 1 тисячу осіб на добу.

Також раніше Волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.