У ВООЗ назвали три головні умови для подолання пандемії

У Всесвітній організації охорони здоров'я назвали три головні умови, дотримання яких допоможу побороти небезпечну хворобу в усьому світі.
У період різкого погіршення ситуації з коронавірусом, у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали три головні умови, дотримання яких допоможу побороти небезпечну хворобу в усьому світі.
За інформацією Twitter-сторінки очільника ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса, подолати пандемію коронавірусу в світі вдасться лише тоді, коли:
- поставка вакцин від COVID - 19 за механізмом COVAX буде пріоритетом;
- країни Великої двадцятки виконають зобов'язання щодо розподілу вакцин;
- розробники поділяться технологіями та ліцензіями, а право інтелектуальної власності скасують
Нагадаємо, раніше Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.
Також раніше Волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що в Україні починається пік пандемії коронавірусу. У зв'язку з цим, кількість жертв може перевищити 1 тисячу осіб на добу.
Також раніше Волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.