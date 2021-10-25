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У ВООЗ назвали три головні умови для подолання пандемії

25 жовтня 2021, 21:33

У Всесвітній організації охорони здоров'я назвали три головні умови, дотримання яких допоможу побороти небезпечну хворобу в усьому світі.

коронавірус
Умови подолання пандемії назвали у ВООЗ / Фото Reuters

У період різкого погіршення ситуації з коронавірусом, у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали три головні умови, дотримання яких допоможу побороти небезпечну хворобу в усьому світі.

За інформацією Twitter-сторінки очільника ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса, подолати пандемію коронавірусу в світі вдасться лише тоді, коли:

  • поставка вакцин від COVID - 19 за механізмом COVAX буде пріоритетом;
  • країни Великої двадцятки виконають зобов'язання щодо розподілу вакцин;
  • розробники поділяться технологіями та ліцензіями, а право інтелектуальної власності скасують

Нагадаємо, раніше Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.

Також раніше Волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що в Україні починається пік пандемії коронавірусу. У зв'язку з цим, кількість жертв може перевищити 1 тисячу осіб на добу.

Також раніше Волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.

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коронавірус ВООЗ пандемія коронавірусу Тедрос Адханом Гебрейесус
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