ВООЗ різко розкритикувала бустерні дози та вакцинацію дітей

У ВООЗ розкритикував вакцинацію дітей / УНІАН

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус різко розкритикував широке застосування бустерних доз і щеплення дітей від коронавірусу. Він підкреслив, що в країнах з низькими доходами люди все ще чекають на перший укол вакцини.

"Немає сенсу впроваджувати бустерні дози (від коронавірусу - ред.) здоровим дорослим людям або вакцинувати дітей, коли працівники охорони здоров'я, люди похилого віку та інші групи все ще чекають своєї першої дози", - сказав він під час брифінгу

Гебрейєус підкреслив, що кожен день в світі застосовується в шість разів більше бустерних доз, ніж перших уколів в країнах з низькими доходами. Він назвав цю ситуацію скандалом, яка має бути припинена.

За його словами, додаткові дози вакцини від коронавірусу потрібні людям з ослабленим імунітетом.

Глава ВООЗ також повідомив, що на сьогоднішній день у світі дві країни досі не почали вакцинацію від коронавірусу - Еритрея і Північна Корея.

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Карантин в Україні

В Україні показники захворюваності та смертності від COVID-19 сягають максимальних показників. Все більше дітей інфікуються ковідом і переносять хворобу із ускладненнями. Між тим в НАН запевняють, що Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус, але кількість смертей ще зростатиме. За даними вчених, зростання летальних випадків може продовжитися ще близько тижня.

Станом на сьогодні в червоній зоні карантину перебувають 18 областей, що прискорило темпи вакцинації, тому очікується, що взимку ми побачимо результат цього, оскільки значний відсоток людей буде захищений від складного перебігу хвороби.

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