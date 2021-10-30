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"З'явиться ще один вірус": очільник ВООЗ закликав світ готуватися до нової пандемії

30 жовтня 2021, 07:50

Безсумнівним з точки зору біології є те, що в якийсь момент з'явиться ще один вірус, вважає Тедрос Аданом Гебрейесус.

Тедрос Аданом Гебреисус
Тедрос Аданом Гебрейесус закликав світ готуватися до нової пандемії / Reuters

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус закликав світ винести уроки з пандемії коронавірусу і готуватися до нової. Поява на Землі ще одного вірусу, поширення якого буде неможливо стримати, є безсумнівним з точки зору біології.

"Навіть якщо ми покладемо край цій пандемії, ми повинні винести уроки, які вона нам дає, і підготуватися до наступної. Безсумнівним з точки зору біології є те, що в якийсь момент з'явиться ще один вірус, який ми просто не зможемо стримати", - заявив очільник ВООЗ.

За словами Гебрейесуса, загрози високого рівня вимагають політичної участі на високому рівні для боротьби з ними. Він закликав країни підтримати укладення юридично зобов'язальної міжнародної угоди з підготовки до пандемій і реагування на них.

Зараз від коронавірусу повністю вакциновано 36% жителів планети, проте в Африці цей показник становить лише 6%.

Попри те, що вакцини рятують життя, вони не зупиняють передачу інфекції. Тому кожна країна повинна використовувати всі інструменти, включаючи розроблені заходи в охороні здоров'я та соціальній сфері, в поєднанні з тестуванням, лікуванням і вакцинами.

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читайте такожУ США розсекретили дві версії походження коронавірусуРаніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив про глобальне зростання заражень коронавірусом і смертей від нього. Подібну констатацію він зробив уперше за два місяці. Водночас він додав, що тільки вакцинація не зможе здолати пандемію.

Гендиректор ВООЗ вважає, що пандемія розвивається через несправедливий доступ до інструментів. Зокрема, за його словами, в країнах з високим рівнем доходів кількість ПЛР-тестів і щеплень у вісімдесят разів перевищує ситуацію, що склалася в країнах з низьким рівнем доходів.

viber
ВООЗ пандемія коронавірусу Тедрос Адханом Гебрейесус
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