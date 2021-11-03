Кількість жертв COVID-19 у всьому світі перевищила 5 млн осіб - ВООЗ

У світі зареєстровано майже 247 мільйонів підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
З початку пандемії коронавірусу у світі жертвами хвороби стали понад п'ять мільйонів осіб, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.
Станом на 2 листопада 2021 року, кількість людей, визнаних померлими внаслідок коронавірусної хвороби склала 5 004 855 осіб, йдеться на сайті ВООЗ. Також у світі зареєстровано понад 246,9 мільйона підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
На сайті worldometers.info повідомляється, що станом на ранок 3 листопада 2021 року всього у світі зафіксовано 248 283 347 випадків коронавірусу. З початку пандемії жертвами COVID-19 стали 5 028 603 людини.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 2 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 19 455 жителів країни, всього з початку епідемії - 2 955 693. Летальних випадків - 700, всього - 68 727.
Коронавірус в Києві станом на ранок вівторка, 2 листопада, вбив за добу 60 пацієнтів - такої кількості померлих не було за весь час пандемії. З початку епідемії в Києві померли 6 268 осіб.
У Польщі стартували випробування української вакцини від коронавірусу - зараз препарат випробовують на звичайних мишах в інституті в Гданську.
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