Кількість жертв COVID-19 у всьому світі перевищила 5 млн осіб - ВООЗ

Майже 247 млн людей у світі заразилися коронавірусом / Reuters

З початку пандемії коронавірусу у світі жертвами хвороби стали понад п'ять мільйонів осіб, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

Станом на 2 листопада 2021 року, кількість людей, визнаних померлими внаслідок коронавірусної хвороби склала 5 004 855 осіб, йдеться на сайті ВООЗ. Також у світі зареєстровано понад 246,9 мільйона підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Скільки хворих і жертв коронавірусу в світі - статистика / covid19.who.int

На сайті worldometers.info повідомляється, що станом на ранок 3 листопада 2021 року всього у світі зафіксовано 248 283 347 випадків коронавірусу. З початку пандемії жертвами COVID-19 стали 5 028 603 людини.

worldometers.info/coronavirus

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 2 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 19 455 жителів країни, всього з початку епідемії - 2 955 693. Летальних випадків - 700, всього - 68 727.

Коронавірус в Києві станом на ранок вівторка, 2 листопада, вбив за добу 60 пацієнтів - такої кількості померлих не було за весь час пандемії. З початку епідемії в Києві померли 6 268 осіб.

У Польщі стартували випробування української вакцини від коронавірусу - зараз препарат випробовують на звичайних мишах в інституті в Гданську.

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