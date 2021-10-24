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У ВООЗ зробили гучну заяву щодо подолання пандемії COVID-19

24 жовтня 2021, 23:22

ВООЗ планувала вакцинувати 40% населення кожної країни до кінця цього року і 70% до середини 2022 року.

коронавірус
У ВООЗ зробили заяву про пандемію / Daniel Foster / flickr.com/

У людства є всі інструменти для того, щоб подолати пандемію коронавірусу. Інструментом для подолання пандемії є вакцини від коронавірусу, заявив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, повідомляє Le Journal de Montreal.

"Пандемія завершиться тоді, коли світ вирішить її завершити. Вона в наших руках. У нас є всі необхідні інструменти", - заявив Гебреісус на Всесвітньому саміті охорони здоров'я в Берліні.

Голова ВООЗ поскаржився на те, що "світ нерозумно використовував ці інструменти", тому пандемія ще далека від завершення. ВООЗ планувала вакцинувати 40% населення кожної країни до кінця цього року і 70% до середини 2022 року, але через нерівномірний розподіл вакцин ця мета ще дуже далека від виконання.

"Ця мета досяжна, але тільки якщо заяви країн і компаній, які контролюють поставки, відповідатимуть їхнім діям. Націоналізм і накопичення вакцин ставлять нас усіх під загрозу", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується на коронавірус не менше ніж 100 тисяч осіб.

Також раніше Волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням на коронавірус. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.

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Вакцина коронавірус ВООЗ коронавірус в світі
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