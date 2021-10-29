ВООЗ заявила про нездатність вакцин зупинити пандемію коронавірусу: названо єдиний вихід

Пандемія ускладнилася Дельта-штамом / ТСН

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус заявив про глобальне зростання заражень коронавірусом і смертей від нього. Подібну констатацію він зробив вперше за два місяці. При цьому додав, що виключно вакцинація не зможе здолати пандемію.

"У світі кількість зареєстрованих випадків і смертей від COVID - 19 на даний час збільшується вперше за два місяці завдяки триваючому зростанню в Європі, який переважує зниження в інших регіонах. Це ще одне нагадування про те, що пандемія COVID-19 ще далека від завершення", - сказав Гебреєсус на брифінгу ВООЗ.

Гендиректор ВООЗ вважає, що пандемія розвивається через несправедливий доступ до інструментів. Зокрема, за його словами, в країнах з високим рівнем доходів кількість ПЛР-тестів і щеплень у вісімдесят разів перевищує ситуацію, що склалася в країнах з низьким рівнем доходів.

"Якби 6,8 мільярда доз вакцини, введених до теперішнього моменту в усьому світі, були розподілені справедливо, ми б досягли нашої мети в 40% щеплених в кожній країні", - додав він.

Також він підкреслив, що через Дельта-штам, вакцини самі по собі не зможуть впоратися з пандемією.

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"Всі країни, в тому числі розвинені, як і раніше схильні до високого ризику зараження новими варіантами, що призводить до інфікування тих, хто повністю вакцинований, ставить під загрозу ефективність наявних у нас засобів по боротьбі з вірусом і збільшує ймовірність повторного введення більш суворих санітарних заходів",-резюмував Гебреєсус.

читайте такожТовпляться без масок: біля пункту вакцинації в Києві раптово виникла величезна чергаГлава ВООЗ заявив, що подолати COVID-19 можна нарощуваннями обсягів тестування, відстеженням поява нових і небезпечних штамів вірусу, новими методами лікування і дотриманням заходів безпеки, зокрема, носінням масок і соціальної дистанції.

Нагадаємо, в Україні, за словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, потроху стабілізується ситуація з коронавірусом. Кількість виписаних пацієнтів, які потрапили в лікарню через COVID-19, наближається до числа госпіталізованих.

Також в Україні стартувала вакцинація дітей. Підлітки від 12 до 17 років можуть отримати одну вакцину за умови наявності повної карти вакцинації рутинними щепленнями.