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Війська РФ намагаються взяти Павлівку і Вугледар для захоплення всієї Донеччини – розвідка Британії

27 листопада 2022, 10:48

ЗСУ і окупанти зосередили в районі навколо Павлівки і Вугледара в південно-центральній частині Донеччини значні сили, відзначили в британській розвідці.

ЗСУ, війська РФ
Армія України веде важкі бої з окупантами Росії в Донецькій області / 10-та гірничо-штурмова бригада (ілюстративне фото), УНІАН

Сили оборони України та окупаційні війська Росії ведуть інтенсивні бої в районі Павлівки та Вугледара Донецької області. Росіяни хочуть взяти ділянку фронту для продовження свого наступу на північ з метою захоплення всього регіону. Однак окупантам навряд чи вдасться зробити запланований прорив. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

"Район навколо міст Павлівка і Вугледар в південно-центральній частині Донецької області був ареною інтенсивних бойових дій за останні два тижні, хоча частина території перейшла з рук в руки", - повідомили в розвідці Великобританії.

Як зазначають у відомстві, обидві сторони акцентують на цій ділянці фронту серйозні сили. Морпіхи окупантів зазнали важких втрат. Російські війська розглядають дану ділянку в якості відправної точки для подальшого наступ на північ Донецької області з метою захоплення всього регіону.

"Ця територія залишається запеклою, ймовірно, через те, що Росія вважає, що ця територія може стати стартовою точкою для майбутнього великого наступу на північ, щоб захопити іншу частину контрольованої Україною Донецької області", - вважають розвідники.

Втім, у розвідці Великобританії підкреслили, що військ РФ навряд чи зуміють зібрати достатньо підготовлених підрозділів для здійснення оперативного прориву на ділянці.

Війна Росії проти України

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що Москва поставила військам РФ завдання окупувати всі райони Донецької та Луганської областей. Загарбники планують вийти на адміністративні кордони регіону. Якщо їм це вдасться зробити, далі вони можуть спробувати піти в наступ на Запорізьку область.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що армія України до першої половини 2023 року може звільнити свої території і вийти на кордони 1991 року. Однак, на його думку, війна на цьому не закінчиться. Окупанти можуть продовжувати обстрілювати Україну з території РФ.

Полковник ЗСУ Сергій Грабський сказав, що зараз сценарій звільнення окупованого Криму виглядає більш реальним, ніж операції української армії з деокупації Донбасу.

На його думку, навряд чи росіяни вийдуть з Донецької та Луганської областей в добровільному порядку.

Дивіться відео ТСН - гаубиці з Італії допомагають ЗСУ бити ворога на Донбасі

Інші новини:

ЗСУ Вугледар війська Росії новини Донбасу війна Росії та України британська розвідка
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Війська РФ намагаються взяти Павлівку і Вугледар для захоплення всієї Донеччини – розвідка Британії

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