УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Коли закінчиться активна фаза війни і чи підуть ЗСУ на Росію: Жданов назвав сценарій

22 листопада 2022, 22:35

Існує ризик того, що Росія не припинить завдавати ударів по території України навіть після завершення активної фази бойових дій, вважає Олег Жданов.

Жданов, ВСУ
Гаряча фаза війни в Україні може завершитися в першій половині 2023 року - Жданов / Колаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Якщо глава РФ Володимир Путін і його режим продовжать правити країною-агресором, вихід ЗСУ на межі 1991 року може стати завершенням активної фази бойових дій у першій половині 2023 року. Українська армія на територію Росії не піде. Війна повністю не завершиться, агресор може і надалі обстрілювати Україну. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

На своєму YouTube-каналі він розповів про те, що у ЗСУ буде можливість завершити активну фазу війни в першій половині 2023 року.

Але вихід на кордони 1991 року не призведе до повного закінчення бойових дій.

За його словами, агресор Росія і після цього може обстрілювати Україну. В такому випадку потрібно буде винаходити і купувати зброю для захисту.

"У нас є такий шанс, проте це не буде повним закінченням війни. Якщо Путін і його режим утримаються при владі, вихід на кордони 1991 року буде закінченням активної фази війни. Тому що ми не будемо переступати наш державний кордон, а РФ може не припинити ведення вогню по нашій території. Буде сценарій Ізраїлю. Будемо винаходити і купувати озброєння, яке здатне захистити нас — щось на зразок "залізного купола". Будемо просити Ізраїль, щоб нам його продали або будемо самі розробляти", - підкреслив Олег Жданов.

Війна Росії проти України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до перемовин РФ, якщо вони будуть ґрунтуватися на територіальній цілісності держави в кордонах 1991 року.

Першим кроком Москви має стати виведення своїх окупаційних військ з української території.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія, мовляв, вже не ставить перед собою "завдання по зміні влади в Україні". За словами Пєскова, мовляв, "спецоперація" переслідує "інші цілі".

Глава Пентагону Ллойд Остін попередив, що якщо війна РФ проти України затягнеться, а ЗСУ продовжуватимуть здобувати перемогу на полі бою, Путін може повернутися до ядерних погроз. На думку Остіна, якщо агресора Росію не зупинити, інші автократи світу спробують отримати ядерні озброєння.

Дивіться відео Главред - генерал Романенко розповів, як перетворити Крим на острів

Інші новини:

Олег Жданов війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:38

Зіпсувала все одним вчинком: Меган Маркл повторила фатальну помилку принцеси Діани

22:35

Коли закінчиться активна фаза війни і чи підуть ЗСУ на Росію: Жданов назвав сценарійВідео

22:30

День бухгалтера 2023: теплі вітання для серйозних повелителів цифрФото

22:00

Був талановитим артистом балету: у боях за Україну трагічно загинув 26-річний захисник

21:24

Україні можуть загрожувати аварійні відключення світла через морози - Шмигаль

Реклама
21:04

У Росії є ресурс для 3-4 масованих ракетних атак по Україні - ДаніловВідео

20:37

У Криму прогриміла серія вибухів: окупанти кричать про роботу ППО і "атаку безпілотників"Відео

20:35

Прикмети на 24 листопада: які 3 речі не можна робити, щоб біди в будинок не залучитиВідео

20:07

Через півстоліття: медики встановили причину загадкової смерті Брюса Лі

19:57

Керівникам УАФ вручили підозри у будівлі Генеральної прокуратури

19:53

"Пропаганда чаклунства та сатанізму": у Росії видали маразм про "Гаррі Поттера"

19:31

Favbet Foundation передав поліції позашляховик Hyundai

19:20

Їх можуть заспокоїти тільки санітариПогляд

19:13

Два пенсіонери в Росії жорстоко закликали до вбивств українцівВідео

19:10

Зірка фільмів Леон і Дракула завершує акторську кар'єру

18:32

Розгулює по ресторанах з Марченко: Медведчук знайшовся в КримуВідео

18:23

Газпром вибухнув звинуваченням на адресу України і погрожує скоротити транзитВідео

18:22

"Макрон на зв'язку": російські пранкери розвели президента Польщі ДудуВідео

17:52

У парламенті хочуть посилити контроль над обігом підакцизних товарів

17:49

Путіна можна знищити в бункері: у спецпідрозділі ЗСУ розповіли про диверсії в тилу РФВідео

Реклама
17:27

Лорак знайшлася та зробила заяву, чому так довго мовчитьВідео

17:21

"Ми повинні бути готові до ескалації": Шольц прогнозує посилення агресії РФ проти УкраїниВідео

17:16

Оточення Путіна вже визначилося з наступником, це не Пригожин і не Кадиров - Невзлін

17:05

Чорна п'ятниця: розбираємося в історії виникнення та сьогоднішніх реаліях новости компании

17:03

Орбан лицемірно виправдався через зашквар з частиною України на карті "Великої Угорщини"Відео

16:57

"На Заході цього не розуміють": Фесенко розповів про підступний план диктатора ПутінаВідео

16:38

В Україні різко потеплішає: синоптики назвали дати приходу "весни"Відео

16:33

Помер Герой України, радянський дисидент Юрій Шухевич

16:29

"Понти "РФ: у Зеленського відповіли на відмову Кремля "скидати владу" в УкраїніВідео

16:26

5 причин не викидати шкірку граната у відро для сміття

16:10

Прикмети на 23 листопада: чому в цей день ніколи не можна нічого віддавати людямВідео

16:05

Не тільки молоком: чим не можна годувати котів

16:01

"Дрімуча, як тундра" : у РФ принизили "вискочку" Івлєєву

15:43

Як усунути подряпини на дзеркалі: 6 способів з перевіреним результатом

15:30

"Путін упиратиметься": Невзлін розповів, як скоро Україна зможе повернути собі Крим

15:27

Interkassa на Мальті зібрала донати для України через платформу United24 новости компании

15:13

Vodafone різко підвищить тарифи: українці дізналися дату і нову цінуВідео

15:09

Костянтин Меладзе вперше відреагував на чутки про розлучення з Брежнєвою

15:00

Вибух на Кримському мосту та ЗСУ біля перешийка перетворять Крим на острів - генерал РоманенкоВідео

14:58

Підвищення пенсій з грудня: кому і на скільки збільшать виплатиФотоВідео

Реклама
14:57

"Це був публічний обман": через 9 місяців Аліна Паш зізналася в незаконному відвідуванні Криму

14:57

Україна попередила Іран про наслідки: у МЗС розповіли про зустріч щодо дронів-камікадзе для РФВідео

14:53

"Можуть постраждати інші країни": Науседа заявив, що війна в Україні переходить у наступну фазуВідео

14:44

Росія дасть Україну спокій: Жданов назвав єдину умовуВідео

14:42

"Народна війна": Путін задумав оголосити повну мобілізацію в Росії - ЗМІ

14:40

Три бюджетних салати на Новий рік за 60 гривень: швидкі рецептиВідео

14:28

"2-3 мільйони українців будуть змушені покинути домівки": у ВООЗ попередили про "найчорніші дні війни"Відео

14:25

Музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення-2023 назвав найкращий гурт в УкраїніВідео

14:10

Ракети закінчуються: потенціалу РФ залишилося на 3 масовані атаки - ЗМІВідео

14:05

"Бавовна у Москві": українців втішили новинами про розробку далекобійного безпілотникаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буря
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти