Коли закінчиться активна фаза війни і чи підуть ЗСУ на Росію: Жданов назвав сценарій

Гаряча фаза війни в Україні може завершитися в першій половині 2023 року - Жданов / Колаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Якщо глава РФ Володимир Путін і його режим продовжать правити країною-агресором, вихід ЗСУ на межі 1991 року може стати завершенням активної фази бойових дій у першій половині 2023 року. Українська армія на територію Росії не піде. Війна повністю не завершиться, агресор може і надалі обстрілювати Україну. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

На своєму YouTube-каналі він розповів про те, що у ЗСУ буде можливість завершити активну фазу війни в першій половині 2023 року.

Але вихід на кордони 1991 року не призведе до повного закінчення бойових дій.

За його словами, агресор Росія і після цього може обстрілювати Україну. В такому випадку потрібно буде винаходити і купувати зброю для захисту.

"У нас є такий шанс, проте це не буде повним закінченням війни. Якщо Путін і його режим утримаються при владі, вихід на кордони 1991 року буде закінченням активної фази війни. Тому що ми не будемо переступати наш державний кордон, а РФ може не припинити ведення вогню по нашій території. Буде сценарій Ізраїлю. Будемо винаходити і купувати озброєння, яке здатне захистити нас — щось на зразок "залізного купола". Будемо просити Ізраїль, щоб нам його продали або будемо самі розробляти", - підкреслив Олег Жданов.

Війна Росії проти України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до перемовин РФ, якщо вони будуть ґрунтуватися на територіальній цілісності держави в кордонах 1991 року.

Першим кроком Москви має стати виведення своїх окупаційних військ з української території.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія, мовляв, вже не ставить перед собою "завдання по зміні влади в Україні". За словами Пєскова, мовляв, "спецоперація" переслідує "інші цілі".

Глава Пентагону Ллойд Остін попередив, що якщо війна РФ проти України затягнеться, а ЗСУ продовжуватимуть здобувати перемогу на полі бою, Путін може повернутися до ядерних погроз. На думку Остіна, якщо агресора Росію не зупинити, інші автократи світу спробують отримати ядерні озброєння.

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