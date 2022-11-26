Росія задумала ліквідувати Лукашенка і кинути війська Білорусі на війну з Україною - ЗМІ

Розвідка агресора РФ збирається залякати диктатора Олександра Лукашенка, щоб він віддав наказ на участь Білорусі у війні проти України, вважають журналісти.
Країна-окупант Росія має намір радикально "вирішити" питання участі армії Білорусі у війні проти України. Російська розвідка може спробувати опрацювати сценарій імітації замаху на Олександра Лукашенка, щоб його залякати і примусити дати наказ своїй армії на участь у війні. Вивчається сценарій вбивства Лукашенка і передачі обов'язків президента генсекретарю ОДКБ Станіславу Засю.
У матеріалі аналітиків Інституту Роберта Лансінга (Robert lansing Institute, RLI) йдеться про те, що Кремль має намір серйозно вирішити питання участь Білорусі у війні РФ проти України.
За інформацією їхніх джерел, Москва думає над сценарієм ліквідації Лукашенка і звинуватити в нібито причетності "Україну і Польщу під керівництвом НАТО".
Як вважають фахівці, таким чином Росія має намір отримати формальний привід для участі білоруської армії у війні проти України.
У RLI пишуть, що за вказівкою Путіна російська військова розвідка найближчими днями може здійснити спробу опрацювання сценарію із замахом або імітацією замаху на Лукашенка. Мета - залякати Лукашенка, щоб він відправив війська на війну.
Також вони стверджують, що в разі вбивства Лукашенка пост президента повинен зайняти повністю підконтрольний Росії генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась, якого контролює ГРУ.
"Росія, швидше за все, влаштує збройні провокації в Білорусі, щоб підштовхнути Лукашенка до вступу у війну. Але страх втратити владу залишиться для нього головною перешкодою на шляху до цього кроку. Останні повідомлення від джерел в Москві підтверджують попередні висновки аналітиків інституту на користь драматичного сценарію для Олександра Лукашенка", - підкреслюється в матеріалі Інституту Роберта Лансінга.
Раніше засновник ініціативи силовиків Білорусі проти Лукашенка Bypol Олександр Азар заявив, що диктатор прийняв рішення прямої участі Мінська у війні Росії з Україною.
За його словами, військова інтервенція може відбутися після того, як Лукашенко буде впевнений у якійсь перемозі військ РФ. Однак, вважає Азар, це навряд чи відбудеться найближчим часом.
Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що директор Кремля Володимир Путін намагається змусити Олександра Лукашенка напряму воювати з Україною. Однак, за словами Фейгіна, Лукашенко воювати не хоче і не впевнений у боєздатності своєї армії.
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