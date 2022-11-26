"У Росії більше немає шансів": Шольц заявив, що РФ ніколи не виграє війну проти України

Шольц заявив, що Путін ніколи не виграє війну проти України / УНІАН, Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що перемога Росії у війні проти України наразі виглядає малоймовірною. Він також наголосив, що Німеччина продовжить надавати підтримку Україні.

Про це Шольц сказав на конференції Соціал-демократичної партії, пише Spiegel.

"Зважаючи на підтримку Німеччиною атакованої України, стає все більш очевидним, що Росія не тільки не повинна виграти цю війну, а й не виграє її", - заявив канцлер.

Також Шольц підтвердив свою обіцянку підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Він додав, що Німеччина робить це фінансово, гуманітарно та постачає зброю для ЗСУ. Саме тому у російської окупаційної армії взагалі не буде шансів перемогти Україну.

Шольц ще раз наголосив на важливості своєї зустрічі з главою держави та лідером партії Китаю Сі Цзіньпіном, на якій обидва застерегли від застосування ядерної зброї. Країни G20 також заявили, що ядерна зброя не повинна застосовуватись у цій війні.

На нещодавньому саміті в Індонезії переважна більшість групи провідних промислово розвинених країн попри серйозні розбіжності в думках, рішуче засудили війну Росії проти України.

Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що застосування російським диктатором Володимиром Путіним ядерної зброї проти України є "червною лінією", яку не можна переходити.

"Не дозволено, це неприйнятно використовувати ядерну зброю в цьому конфлікті. Ми закликаємо Росію чітко заявити, що вона цього робити не буде. Це буде межа, яку не можна переходити", - заявив він.

Також раніше Шольц заявляв, що напад Росії на Україну є частиною великого "хрестового походу" проти всього колективного Заходу.

"Увесь час Володимир Путін і його помічники чітко давали зрозуміти одну річ: ця війна стосується не лише України, вони вважають війну проти України частиною більшого хрестового походу", - сказав німецький канцлер.

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