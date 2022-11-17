Війна в Україні закінчиться за столом перемовин, проте все вирішиться на полі бою - Столтенберг

Якщо Україна припине воювати з РФ і Путіним, вона втратить незалежність і суверенітет - Столтенберг / Колаж фото Reuters, УНІАН

Війна Росії проти України, ймовірно, завершиться за столом перемовин. Однак все вирішиться на полі бою. Бойові дії припиняться, якщо Москва і Путін зупинять свою агресивну війну. Якщо український народ припинить боротьбу, його держава втратить свій суверенітет і незалежність. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як повідомляє Sky News, він сказав про те, що всі хочуть миру, проте результат залежатиме від ситуації на полі бою. І тільки після цього почнуться перемовини.

"Ми повинні пам'ятати, що це агресивна війна, коли Росія вторглася в іншу країну. Ми всі хочемо миру і рішення шляхом перемовин", - зазначив Столтенберг.

На його думку, якщо РФ і Путін припинять воювати, Україні більше не потрібно буде битися, і запанує мир. Однак якщо український народ не боротиметься з агресією, "Україна припинить існувати як незалежна суверенна держава".

Також генеральний секретар Альянсу додав, що, війна, ймовірно, на одному з її етапів завершиться перемовинами. Коли стартує перемовний процес, вирішуватиме Київ.

"На якомусь етапі ця війна, швидше за все, закінчиться за столом перемовин, але ми знаємо, що результат цих перемовин тісно пов'язаний з силою на полі бою. І Україна сама вирішує, коли це почнеться", - підкреслив Єнс Столтенберг.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський у звільненому Херсоні заявив, що Україна не вірить заявам Росії про, мовляв, "перемовини". Київ продовжить військову операцію, спрямовану на звільнення своїх територій.

Радник голови ОП Михайло Подоляк сказав, що контрнаступ ЗСУ триватиме і взимку. За його словами, якщо наступ сповільниться, Захід може втомитися від війни. Ситуацією скористається окупант Росія і просуватиме діалог на своїх умовах.

У Пентагоні вважають визволення Херсона великим досягненням України. Однак окупанти РФ не збираються так само піти і з інших українських територій. Очікуються важкі бойові дії.

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