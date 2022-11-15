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"РФ має покласти край варварській війні": прем’єр Британії закликав Путіна вивести війська з України

15 листопада 2022, 15:19

Сунак також засудив Путіна за те, що той сам не приїхав на саміт G20. За словами прем’єра Британії, тоді "можна було б розібратися у всьому на місці".

'РФ має покласти край варварській війні': прем’єр Британії закликав Путіна вивести війська з України
Прем’єр Британії закликав Путіна вивести війська з України/ скрін, сайт Кремля

Прем’єрміністр Великої Британії Ріші Сунак засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну. Під час саміту G20 він закликав російського диктатора Володимира Путіна вивести російські війська з території України.

Сунак заявив, що Росія повинна "піти з України і покласти край варварській війні". Відповідну заяву Сунак зробив під час першого засідання форуму на саміті G20 у вівторок, 15 листопада. Це засідання було закрите для ЗМІ, але пізніше з’явилася стенограма виступу, пише Sky News.

Ріші Сунак також розкритикував Путіна за те, що він не приїхав на зустріч G20 в Індонезію, а відправив замість себе главу МЗС РФ Сергія Лаврова. За словами британського прем’єра, якби Путін сам був присутній на зустрічі, "можна було б розібратися у всьому на місці".

"Прикметно, що Путін не відчув себе в змозі приєднатися до нас тут. Можливо, якби він це зробив, ми могли б розібратися у всьому", – йдеться у стенограмі виступу Сунака.

Нагадаємо, у вівторок, 15 листопада, на індонезійському острові Балі розпочався саміт країн G20. Одними з тем, які постійно обговорюють під час зустрічей, є війна в Україні і світова загроза застосування ядерної зброї.

Заяви щодо України на саміті G20

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників саміту Великої двадцятки (G-20), який відбувається на Балі, закликав припинити руйнівну війну Росії. Український лідер сказав, що хоче, щоб війна закінчилася справедливо, і що зараз настав час її зупинити.

Президент Індонезії Джоко Відодо у своїй промові з нагоди відкриття саміту G20 закликав країни подолати розбіжності й не допустити занурення світу в нову "холодну війну". При цьому Відодо не сказав про війну саме Росії проти України.

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час саміту Великої двадцятки (G20) провів низку зустрічей зі світовими лідерами і заявив, що підтримує мирні переговори для припинення війни в Україні. При цьому глава КНР не засудив вторгнення РФ в Україну.

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