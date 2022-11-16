Лідери G20 засудили війну РФ проти України у підсумковій заяві/ скріншот із відео president.gov.ua

Лідери Великої двадцятки у середу, 16 листопада, погодили спільну декларацію, у якій "рішуче засуджують" агресію Росії проти України.

У документі зазначається, що до засудження війни приєднуються "більшість членів". Про це повідомляє Reuters.

Згідно з текстом документу, "більшість членів різко засуджують війну в Україні, яка спричиняє величезні людські страждання та посилює існуючі проблеми у глобальній економіці".

Проте у заяві є й слова про "відмінність поглядів щодо ситуації та санкцій". Також в декларації йдеться про те, що потрібно дотримуватися міжнародного права, а погрози застосувати ядерну зброю є неприйнятними.

Також лідери G20 привітали продовження роботи "зернового коридору" через Чорне море.

Заяви щодо України на саміті G20

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників саміту Великої двадцятки (G-20), який відбувається на Балі, закликав припинити руйнівну війну Росії. Український лідер сказав, що хоче, щоб війна закінчилася справедливо, і що зараз настав час її зупинити.

Президент Індонезії Джоко Відодо у своїй промові з нагоди відкриття саміту G20 закликав країни подолати розбіжності й не допустити занурення світу в нову "холодну війну". При цьому Відодо не сказав про війну саме Росії проти України.

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час саміту Великої двадцятки (G20) провів низку зустрічей зі світовими лідерами і заявив, що підтримує мирні переговори для припинення війни в Україні. При цьому глава КНР не засудив вторгнення РФ в Україну.

Під час масованого ракетного удару по Україні 15 листопада з саміту G20 втік міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який був там замість Путіна. Він навіть не дочекався офіційного прийняття підсумкової декларації. З чим саме пов'язаний такий поспіх з боку глави російського МЗС не уточнюється.

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