УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Лідери G20 у підсумковій заяві "більшістю" засудили війну Росії проти України

16 листопада 2022, 11:42

Очільники держав Великої двадцятки заявили, що війна в Україні спричиняє величезні людські страждання і посилює існуючі проблеми у глобальній економіці.

Саммит G20 на Бали
Лідери G20 засудили війну РФ проти України у підсумковій заяві/ скріншот із відео president.gov.ua

Лідери Великої двадцятки у середу, 16 листопада, погодили спільну декларацію, у якій "рішуче засуджують" агресію Росії проти України.

У документі зазначається, що до засудження війни приєднуються "більшість членів". Про це повідомляє Reuters.

Згідно з текстом документу, "більшість членів різко засуджують війну в Україні, яка спричиняє величезні людські страждання та посилює існуючі проблеми у глобальній економіці".

Проте у заяві є й слова про "відмінність поглядів щодо ситуації та санкцій". Також в декларації йдеться про те, що потрібно дотримуватися міжнародного права, а погрози застосувати ядерну зброю є неприйнятними.

Також лідери G20 привітали продовження роботи "зернового коридору" через Чорне море.

Заяви щодо України на саміті G20

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників саміту Великої двадцятки (G-20), який відбувається на Балі, закликав припинити руйнівну війну Росії. Український лідер сказав, що хоче, щоб війна закінчилася справедливо, і що зараз настав час її зупинити.

Президент Індонезії Джоко Відодо у своїй промові з нагоди відкриття саміту G20 закликав країни подолати розбіжності й не допустити занурення світу в нову "холодну війну". При цьому Відодо не сказав про війну саме Росії проти України.

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час саміту Великої двадцятки (G20) провів низку зустрічей зі світовими лідерами і заявив, що підтримує мирні переговори для припинення війни в Україні. При цьому глава КНР не засудив вторгнення РФ в Україну.

Під час масованого ракетного удару по Україні 15 листопада з саміту G20 втік міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який був там замість Путіна. Він навіть не дочекався офіційного прийняття підсумкової декларації. З чим саме пов'язаний такий поспіх з боку глави російського МЗС не уточнюється.

Читайте також:

війна в Україні вторгнення Росії саміт G20
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:57

Розціловані з небес: 5 жіночих імен, яких любить доля

12:41

Уламки ракети вбили жінку біля могили її чоловіка: на Київщині знайшли жертву ракетної атаки

12:35

"Нога розпухла, кров тече": Кіркорову знадобилася допомога лікарів

12:08

Знайшли мертвою зі слідами ножових поранень: в Італії жорстоко вбили 23-річну біженку з України

12:03

Всі дурні, один він Харатьян: актор-путініст відправляє єдиного сина на фронт гарматним м'ясом

Реклама
11:42

Лідери G20 у підсумковій заяві "більшістю" засудили війну Росії проти УкраїниВідео

11:09

Новий пакет допомоги Україні: Швеція надасть системи ППО

11:05

"Чия б не була ракета, винна у цьому РФ": прем’єр Нідерландів звинуватив Росію в ракетному ударі по ПольщіВідео

10:48

Боремося за "жіноче щастя": у спатифіллума пожовкло листя - що робитиВідео

10:29

"Це не має нічого спільного з Росією": Ердоган прокоментував падіння ракети в Польщі

10:19

Українців попередили про сильні перебої в енергопостачанні декілька днів: усі деталіВідео

09:58

"Економіка РФ ляже за один день": експерт пояснив, як НАТО може відповісти на удар по Польщі

09:38

На територію Польщі впала ракета російського виробництва - МЗС ПольщіВідео

09:25

Прикмети на 17 листопада: головні 3 заборони, щоб не потрапити в неприємність всій родиніВідео

09:15

Гороскоп на сьогодні 16 листопада 2022: Терези будуть лінуватися, а Козероги - вчитися

09:13

Підрозділу більше немає: ЗСУ знищили батальйон з "ЛНР"

09:13

РФ навмисно вдарила ракетою по Польщі: Жданов пояснив задум Кремля

08:37

Росія сповільнить обстріли інфраструктури України - ISW

08:28

Поки Тарзан не бачить: Корольова показала, як розважається в лазні з молодим хлопцемВідео

07:47

"Це зовсім смішно": Фейгін розповів, як Путін приймав рішення залишити ХерсонВідео

Реклама
07:45

Які джинси носити після 50 років: 5 простих правил, які допоможуть вибрати ідеальну модель

07:42

Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети по Польщі з Росії

07:23

Україну накриє мокрий сніг і мороз: синоптики оголосили I рівень небезпеки та назвали датуВідео

07:09

Польща імовірно застосує статтю 4 Статуту НАТО через удар ракети: що це означає

07:05

Що зробити, щоб не замерзали замки взимку: два "золоті" правила

06:33

Літак НАТО відстежив ракету, що влучила по території Польщі - CNN

06:20

Механізм на майбутнє: чому Україні зарано чекати репарацій від РосіїПогляд

05:37

Вбивці почуттів і стосунків: астролог розповів, через що можуть розлюбити різні знаки зодіакуВідео

05:10

День працівників радіо: яскраві листівки, теплі привітання у прозі і віршах

03:08

"Перебір навіть для неї": Мадонна в одному корсеті прикрила сором крихітною сумочкою

02:50

Військовий експерт пояснив секрет успіхів ЗСУ при звільненні ХерсонаВідео

02:20

Чому не можна дивитися у розбите дзеркало: на що вказує цей знак і як уникнути біди

02:07

Росія підвищує ставки, або Як Путін може розвалити НАТОПогляд

00:51

Прикмети на 16 листопада: які 3 речі потрібно зробити в день Анни, щоб залучити велику удачуВідео

00:50

"Ніякої реакції не буде": Арестович заявив, що НАТО пробачить Росії інцидент з обстрілом Польщі

00:11

"Ми готові захищати НАТО": Кулеба закликав надати Україні сучасні літаки й ППО

00:02

РФ навмисно вдарила ракетами по Польщі, атака була спланованою - ПодолякВідео

15 листопада, вівторок
23:50

Росія догралася: навіщо Путін провокує НАТОПогляд

23:19

Ракетний удар по Польщі: у Росії намагаються уникнути відповідальності і розповідають "казки"Відео

22:52

Завдано серйозного удару: Україна призупинила прокачування нафти в напрямку УгорщиниВідео

Реклама
22:40

"Треба поставити на місце терориста": Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по ПольщіВідео

21:42

Трюдо зганьбив Лаврова на саміті G20 і назвав його заяви щодо України "повним сміттям"Відео

21:38

РФ вдарила ракетами по Польщі: двоє людей загинуло

21:21

"Приїжджай хоч на день": Алла Пугачова в квітах заманює Максима Галкіна додому - комік відповів

20:44

Отаман TikTok-бойовиків Кадиров побредив з приводу переговорів РФ і УкраїниВідео

20:37

700 гривень за одну поїздку: після ракетної атаки ціни на таксі в Києві піднялиВідео

20:07

Росія випустила понад 90 ракет по Україні: без світла перебувають понад 7 млн абонентів - ТимошенкоВідео

19:56

Бути Вікторією Бекхем: "шикарна перчинка" розкрила секрет своєї ідеальної фігури

19:32

Вигнали з ганьбою: Лавров спішно втік з саміту G20 під час ракетного терору по УкраїніВідео

19:20

Україна здобула дуже важливу перемогу в ООН, яка вже напружила росіянПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Мода та краса
Модний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопад
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти