Війна в Україні: Байден провів термінову розмову з Макроном, Шольцем і Джонсоном

Лідери підтвердили свою рішучість продовжувати збільшувати втрати Росії.
Президент США Джо Байден провів відеозустріч з лідерами трьох країн через вторгнення Росії в Україну.
Як повідомляє пресслужба Білого дому, Байден говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем і прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.
"Провів сьогодні захищений відеодзвінок з президентом Макроном, канцлером Шольцом і прем'єрміністром Джонсоном", - зазначив Байден.
Лідери підтвердили свою рішучість продовжувати збільшувати втрати Росії за її неспровоковане і невиправдане вторгнення в Україну.
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Війна в Україну 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну - це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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