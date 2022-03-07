Війна в Україні: Байден провів термінову розмову з Макроном, Шольцем і Джонсоном

Джо Байден / twitter.com/WhiteHouse

Президент США Джо Байден провів відеозустріч з лідерами трьох країн через вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє пресслужба Білого дому, Байден говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем і прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

"Провів сьогодні захищений відеодзвінок з президентом Макроном, канцлером Шольцом і прем'єрміністром Джонсоном", - зазначив Байден.

Лідери підтвердили свою рішучість продовжувати збільшувати втрати Росії за її неспровоковане і невиправдане вторгнення в Україну.

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Війна в Україну 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну - це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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