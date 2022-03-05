Байден емоційно звернувся до росіян через війну в Україні

Президент США висловив переконання, що росіяни повинні бути проти знищення української держави та українського народу.
Президент США Джо Байден емоційно звернувся до росіян.
Як повідомляє Twitter Держдепу, Байден закликав громадян Росії зупинити агресію проти України.
"Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України - країни і народу, з якими вас пов'язують такі глибокі родинні, історичні та культурні відносини", - сказано в повідомленні.
На опублікованому фото написано: "Громадянам Росії: ви нам не вороги".
Нагадаємо, у США допускають забезпечення безпольотної зони над Україною. Таку думку висловив колишній спецпредставник США по Україні, експосол Сполучених Штатів при НАТО Курт Волкер. Незважаючи на занепокоєння, що це втягне НАТО в прямий конфлікт з РФ, це, на думку Волкера, все ж можна зробити за прикладами попередніх операцій.
Також повідомлялося, що Сполучені Штати вперше схвалили прямі поставки зенітних ракет Stinger в Україну. Американські зенітні ракети стануть частиною поставок обсягом 350 мільйонів доларів.
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