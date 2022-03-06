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Макрон закликав Путіна припинити війну в Україні

6 березня 2022, 19:40

Еммануель Макрон висловив Володимиру Путіну свою серйозну стурбованість ризиками для ядерної безпеки.

Макрон
Макрон закликав Путіна припинити війну в Україні / УНІАН

Президент Франції Еммануель Макрон провів 6 березня телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Він висловив свою стурбованість ризиками для ядерної безпеки, та закликав Путіна зупинити військові дії, інформує сайт Уряду Франції.

Еммануель Макрон висловив Володимиру Путіну свою серйозну стурбованість ризиками для ядерної безпеки, фізичної безпеки і гарантій в результаті російського військового вторгнення на Україну і необхідність прийняття конкретних заходів для відповіді на них.

Також він підкреслив абсолютну необхідність уникати будь-яких зазіхань на цілісність українських цивільних ядерних установок, безпека і збереження яких повинні бути гарантовані відповідно до правил міжнародного агентства з атомної енергії та пропозиціями його генерального директора.

Повідомляється, що Путін погодився з тим, що роботу в цьому напрямку має без зволікання взяти на себе МАГАТЕ.

Еммануель Макрон зазначив, що важливо в цьому напрямку забезпечити роботу під керівництвом компетентних українських органів. Президент Франції також закликав до дотримання міжнародного гуманітарного права, захисту цивільного населення та доставки допомоги. Він нагадав про важливість переговорного рішення, повністю прийнятного для українців.

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Також він скористався цією розмовою, щоб висловити свою стурбованість у зв'язку з можливим нападом на місто Одеса.

Нагадаємо, спікер Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не зможуть закрити українське небо, тому що це може створити потенціал для війни з Росією.

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо сказав, що українські військові тренувалися на радянських Мігах та інших бойових літаках. У його країни немає військових літаків, які можна було б передати українській армії.

Трюдо також не підтримав ідею введення "безпольотної зони" в небі над Україною. Він пояснив, що це могло б призвести до прямого конфлікту між НАТО і Росією і стало б небажаним рівнем ескалації.

У той же час колишній спецпредставник США По Україні, експосол США при НАТО Курт Волкер допустив, що безпольотна зона над Україною можлива-на його думку, це можна зробити спочатку над Києвом і Західною Україною щоб запобігти атакам проти цивільного населення і критичної інфраструктур.

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