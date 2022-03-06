Макрон терміново подзвонив Зеленському після розмови з Путіним

Зеленський і Макрон / Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Відразу ж після розмови з президентом Росії Путіним.

Як повідомляється на сайті уряду Франції, після обміну думками Еммануеля Макрона і Володимира Путіна з приводу необхідності робіт із захисту та охорони АЕС України, президент Франції підтвердив абсолютну необхідність уникати будь-яких зазіхань на цілісність українських цивільних ядерних об'єктів.

Також президент України і президент Франції обговорили загальну ситуацію в країні.

Еммануель Макрон повідомив, що залишається уважним до потреб України.

А Франція буде і в майбутньому нарощувати свою підтримку в цій сфері.

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Напередодні президент Франції Еммануель Макрон після розмови з Володимиром Путіним заявив, що на даний момент президент РФ відмовляється припиняти свої атаки на Україну.

Макрон написав, що важливо підтримувати діалог, щоб уникнути людських трагедій.

Він уточнив, що буде продовжувати свої зусилля і контакти, щоб "уникнути гіршого".

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