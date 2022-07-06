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Військовий експерт розповів, звідки у Путіна з'явився новий страх

6 липня 2022, 02:40

Як каже Олег Жданов, диктатор Путін злякався, що Узбекистан, охоплений масовими протестами, звернеться до Росії за військовою допомогою для їх придушення.

Путін, вибух
Військовий експерт розповів, звідки у Путіна з'явився новий страх / колаж ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін зазнав переляку, коли в Кремль прийшло офіційне прохання про військову допомогу в рамках ОДКБ з охопленого масовими протестами Узбекистан. Про це заявив ефірі ТСН відомий військовий експерт Олег Жданов.

"Справа в тому, що є інформація, що Путін був напружений і боявся, що Узбекистан запросить військову допомогу. Чому? Бо сьогодні він не може віддати жодного солдата. Він хоче вирішувати питання часткової, але відкритої мобілізації. Бо не вистачає особового складу, навіть на поповнення втрат. Але Узбекистан не звернувся до РФ за військовою допомогою. І на сьогодні є інформація, що там потроху протести вщухають і якось вони починають потроху врегулювати", - сказав фахівець.

Як каже Жданов, можливості "допомогти" Узбекистану у російського диктатора немає, оскільки у армії РФ катастрофічно не вистачає особового складу для війни в Україні.

Довідка. В автономній республіці Каракалпакстан в Узбекистані пройшов рідкісний публічний протест проти запланованої конституційної реформи, яка змінить її статус. У новій редакції Конституції більше не буде згадуватися суверенітет Каракалпакстана або право на відділення.

Масові протести спалахнули вже 1 липня. За попередніми даними, мітинги жорстоко розганяють, в результаті є постраждалі і можливо загиблі.

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Нагадаємо, раніше відомий австрійський аналітик тому Купер говорив, що війна України проти Росії затягується, оскільки Захід піддається на шантаж російського диктатора Путіна. Як вважає фахівець, Євросоюзу потрібно про геополітику на якийсь час забути і озброїти ЗСУ настільки, щоб ті знищили російську армію.

"Це єдиний спосіб змусити Путіна поступитися. Він не поступиться, поки думає, що ще може чогось досягти в Україні. І він ще може чогось досягти, поки його армія планує нові наступи", - підсумував експерт.

До того військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде говорив - для того, щоб стався перелом у війні, і російська армія почала провалювати свою оборону через нездатність поповнювати свої втрати, цифра вбитих російських солдатів повинна зрости до 1000 на добу.

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Автор: Єгор Бунін
новини Росії Володимир Путін Олег Жданов новини Узбекистану
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