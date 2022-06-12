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Путін хоче взяти паузу на фронті: військовий експерт пояснив причину

12 червня 2022, 02:07

Після невдач у наступі російський диктатор не бачить нічого кращого, як поки що закріпитися на тих рубежах, які встигла зайняти його армія.

Путін хоче взяти паузу на фронті – Жданов/ Reuters

Російський президент Володимир Путін найімовірніше планує застовпити всі "досягнення", яких вдалося добитися його армії до цього моменту, і взяти паузу на фронті, тобто закріпитися на тій лінії фронту, яка є зараз.

Російський диктатор розуміє, що рух вперед для російських військ зараз проблематичний. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Він чудово розуміє, що подальший рух в Україні для нього буде дуже проблематичним. А ось взяти паузу для збору чергового угруповання військ і потім продовжити – це так", – каже Жданов.

За його словами, Путін планував взяти Київ ще у перші дні війни, і тоді підписати документи, які зробили б Україну "політичним васалом РФ".

"24 лютого Путін хотів взяти Київ і тут підписати своєрідний... я навіть не назвав би це актом капітуляції – для нас це був би акт капітуляції, а для нього це був би, припустимо, договір про "входження України до Союзної держави". Тобто він хотів взяти Київ і отримати Україну як свого політичного васала. Ось це головне – військова складова тут виступає як інструмент", – розповідає військовий експерт.

читайте такожРФ стягує сили і посилила охорону шляхів поставок води в Крим: в ЗСУ розповіли про ситуацію на ПівдніПроте зараз ситуація на фронті кардинально змінилася, тому і російський диктатор Путін змушений змінювати свої плани, каже Жданов.

Раніше відомий американський флотоводець-адмірал Джеймс Ставрідіс зазначив, що для Путіна загарбницька війна, яку він розпочав проти України, вже стала "особистим В'єтнамом". Але країна-агресор Росія зараз перебуває в набагато гіршій ситуації, ніж США в кінці 1960-х.

Також раніше ексміністр оборони України і голова Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк сказав, що РФ уже програла в Україні усі найголовніші битви і провалила найголовніші цілі. Так, армії РФ не вдалося взяти Київ, Харків і не вдається захопити увесь Південь нашої держави. У той же час захоплення усієї території Донецької та Луганської областей, заради чого РФ зараз концентрує багато сил, для країни-агресорки не має геостратегічного значення.

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війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Олег Жданов
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