Путін хоче взяти паузу на фронті: військовий експерт пояснив причину

Після невдач у наступі російський диктатор не бачить нічого кращого, як поки що закріпитися на тих рубежах, які встигла зайняти його армія.
Російський президент Володимир Путін найімовірніше планує застовпити всі "досягнення", яких вдалося добитися його армії до цього моменту, і взяти паузу на фронті, тобто закріпитися на тій лінії фронту, яка є зараз.
Російський диктатор розуміє, що рух вперед для російських військ зараз проблематичний. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Дмитру Гордону.
"Він чудово розуміє, що подальший рух в Україні для нього буде дуже проблематичним. А ось взяти паузу для збору чергового угруповання військ і потім продовжити – це так", – каже Жданов.
За його словами, Путін планував взяти Київ ще у перші дні війни, і тоді підписати документи, які зробили б Україну "політичним васалом РФ".
"24 лютого Путін хотів взяти Київ і тут підписати своєрідний... я навіть не назвав би це актом капітуляції – для нас це був би акт капітуляції, а для нього це був би, припустимо, договір про "входження України до Союзної держави". Тобто він хотів взяти Київ і отримати Україну як свого політичного васала. Ось це головне – військова складова тут виступає як інструмент", – розповідає військовий експерт.
читайте такожРФ стягує сили і посилила охорону шляхів поставок води в Крим: в ЗСУ розповіли про ситуацію на ПівдніПроте зараз ситуація на фронті кардинально змінилася, тому і російський диктатор Путін змушений змінювати свої плани, каже Жданов.
Раніше відомий американський флотоводець-адмірал Джеймс Ставрідіс зазначив, що для Путіна загарбницька війна, яку він розпочав проти України, вже стала "особистим В'єтнамом". Але країна-агресор Росія зараз перебуває в набагато гіршій ситуації, ніж США в кінці 1960-х.
Також раніше ексміністр оборони України і голова Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк сказав, що РФ уже програла в Україні усі найголовніші битви і провалила найголовніші цілі. Так, армії РФ не вдалося взяти Київ, Харків і не вдається захопити увесь Південь нашої держави. У той же час захоплення усієї території Донецької та Луганської областей, заради чого РФ зараз концентрує багато сил, для країни-агресорки не має геостратегічного значення.
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