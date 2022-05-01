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Військовий експерт вказав на слабкі місця армії РФ: "Це тягар, який гальмує успіх Путіна в Україні"

1 травня 2022, 03:12

Демотивація військових, втрата техніки і неможливість швидко поповнити її запаси – ці та ще ціла низка причин роблять російську армію дуже вразливою.

Військовий експерт вказав на слабкі місця армії РФ/ Reuters

У російської армії зараз дуже багато слабких місць, з якими вона не може одночасно боротися. Ці причини стали для РФ тягарем, який не дає їй досягнути успіху у війні проти України. Про них розповів письменник, військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак під час чату на Главреді.

1. Повна демотивація

Зараз ні солдати, ні офіцери з генералами армії РФ не розуміють, навіщо вони на цій війні і за що воюють, каже Бадрак.

"Така демотивація створила чудовий ґрунт для удару з боку українських військ, що призвело до повної втрати морально-бойового духу збройних сил РФ до 25 березня. Відтоді збройні сили РФ стали незрозумілою субстанцією, з військової точки зору", – зазначає експерт.

2. Неефективне військове управління

Росіяни уже не раз показали, наскільки неефективним в армії РФ є військове управління. До середини квітня у росіян взагалі не було єдиного керівника цією воєнною кампанією. Керування відбувалося таким чином, що певні угруповання просто отримували від генштабу Росії якісь вказівки і намагалися їх виконати, при цьому часто не розуміючи, що і для чого вони роблять.

За словами експерта, саме тому українські військові уже мало не два десятки разів розбивали російських загарбників під Чорнобаївкою.

3. Неправильний поділ війська

Ще одна помилка армії РФ – те, що вони поділили військо на батальйонно-тактичні групи. У процесі широкомасштабного вторгнення в Україну виявилося, що керувати такою кількістю БТГ просто неможливою.

"І українські, і західні фахівці вважають, що головною тактичною одиницею має бути бригада, а не батальйонно-тактична група", – зазначає експерт.

4. Мало військового досвіду

У російського війська немає такого величезного досвіду військового протистояння, як в української армії. Адже Україна упродовж уже восьми років перебувала у стані війни, бійці ЗСУ, воюючи з ворогом на Сході держави, по суті, відточили свої вміння і навички.

"Тож, коли росіяни зайшли в Україну розслаблено і пихато, не розуміючи небезпеки та не дотримуючись простих правил, описаних у підручниках для військових училищ (рух під час маршу, ведення розвідки тощо), це призвело до найбільш рішучого удару, який був завданий по них. В результаті навіть наявність сучасної техніки не допомогла зберегти росіянам морально-бойовий дух…", – пояснює Валентин Бадрак.

5. Технічні проблеми і технологічна деградація РФ

Ще одне слабне місце армії РФ – технічні проблеми і технологічна деградація. Путін не очікував, що його армії доведеться воювати з Україною так довго, тому не попіклувався про те, щоб мати людські резерви і резерви техніки.

"Техніка ЗС РФ дуже швидко почала виходити з ладу або знищуватися. Наприклад, з майже 400 новітніх російських літаків українська армія знищила більше третини. З танками та бронетехнікою – приблизно така сама історія", – зазначає військовий експерр.

Це все призвело до того, що РФ уже опинилася на межі використання новітньої військової техніки четвертого покоління. А далі тільки один вихід – застосовувати техніку третього покоління.

Технологічна деградація не дозволяє країні-агресорці швидко створювати щось нове. До того ж за період вторгнення в Україну в РФ уже зупинилася ціла низка заводів з виготовлення військової техніки. Частину зброї Росія не може продовжувати виробляти через брак комплектуючих. З цієї причини, до прикладу, не може продовжуватися виготовлення ракетних комплексів "Кинджал" та "Калібр".

6. Шок РФ від того, як країни НАТО допомагають Україні

Також Росія була абсолютно неготовою до того, як НАТО згуртувалося у допомозі для України. За словами експерта, саме Україна допомогла країнам Альянсу згуртуватися.

"Варто наголосити, що Альянс досі не готовий воювати з Росією через побоювання низки держав, наприклад, Угорщини та Болгарії. Тож НАТО досі слабке. Але саме агресивний спротив України Росії дозволив Альянсу посилитися, Великобританії – встановити лідерство в Європі, а США – відновити лідерство в світі", – каже військовий експерт.

Раніше Валентин Бадрак зазначав, що у Росії вже немає шансів виграти війну проти України. Але програш країни-агресорки може затягнутися навіть на роки. Те, наскільки довго триватиме ця агонія російського наступу на Україну, залежатиме великою мірою від рішучості світу, каже військовий експерт.

Нагадаємо, російський політик і бізнесмен Альфред Кох розповів про два сценарії путінської поразки. Ці два сценарії вже починають реалізовуватися в Росії. А це – зайвий доказ, що ніякої атомної бомби у Путіна не кинуть.

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