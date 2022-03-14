Силовики РФ підставили Путіна війною з Україною, бо він їм набрид – військовий експерт

Російські силовики знали, що Росія програє війну з Україною, проте навмисно не казали про це Путіну.
Представники силових структур Російської Федерації навмисно не говорили президенту країни-агресорки що війна РФ проти України може провалитися.
Таку думку висловив військовий експерт Валентин Бадрак, пише Новое время.
Російська верхівка розуміла, що стратегія Путіна впливає на їхні гаманці і приносить лише збитки.
"Увесь чиновницький клан Росії традиційно співпрацює з грошима. Всі почали розуміти, що подальша путінська стратегія приносить лише збитки і може зруйнувати країну і їх власне благополуччя", – зазначив Бадрак.
За словами експерта, генерали не боялися щось казати Путіну про безперспективність нападу на Україну – вони просто не хотіли цього робити.
"Вони подумали: "Приймаєш рішення самостійно? Давай! Іди в пастку, а там подивимося, що з тобою буде". Я переконаний, що генеральний штаб і розвідка Росії розуміли наслідки вторгнення в Україну", – сказав він.
За його словами, Путін набрид багатьом із російської верхівки. Зокрема, усім людям, які пов’язані з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим, членом РБРФ Сергієм Івановим, міністром оборони Сергієм Шойгу (але він може бути і щирим другом Путіна), а також парламентському блоку, генералу Володимиру Шаманову тощо.
Раніше повідомлялося, що в Росії вимагають усунути Путіна з президентського крісла. Громадський та політичний діяч РФ Леонід Гозман вимагає, щоб депутати Федеральних Зборів РФ розпочали процедуру усунення Володимира Путіна з посади президента.
Також астролог склав особистий гороскоп для президента РФ. Володимир Путін швидше за все помре через один-три місяці. Астролог також розповів, що вже за місяць-півтора в Росії може розпочатись серйозна війна.
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