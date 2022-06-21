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Це останній шанс: загальна мобілізація в РФ означатиме, що Путін у паніці - експерт

21 червня 2022, 03:34

Загальна мобілізація стане ознакою того, що війна в Україні пішла не за планом.

путин российские военные
Путін буде у паніці, якщо оголосить офіційну мобілізацію / Reuters

Оголошення офіційної загальної мобілізації в Росії стане головною ознакою паніки Володимира Путіна. Це означатиме, що ситуація з війною в Україні пішла не за планом і тепер Кремль не знає, що робити. Так вважає заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь, повідомляє ТСН.ua.

Загальна мобілізація може призвести до негативних наслідків для Путіна та Росії в цілому. Такий указ означатиме, що Кремль хапається за останній шанс.

Не дивлячись на те, що в такому випадку в Україну відправиться величезна кількість бійців, їх підготовка буде нульовою.

"Їх буде, можливо, багато. Тобто, нахапати в Росії людей - не є проблемою. І готувати їх не будуть, бо під час підготовки, вже навіть через місяць людина може адаптуватися і вже в навчальних центрах можуть виникати якісь протести, конфлікти, перестрілки тощо. Це реальний сценарій. Тобто вони на них будуть максимально психологічно тиснути. Та головне буде не військова підготовка, а намагання не допустити виникнення якогось протесту і відразу відправити їх на фронт", - сказав Михайло Самусь.

Експерт не виключає, що ці мобілізовані та непідготовлені російські бійці зможуть на якийсь час змінити ситуацію на фронті.

"Українські військові будуть змушені витрачати свої боєприпаси на те, щоб перемелювати ось це "м'ясо". Але в результаті, буквально через кілька тижнів, це все обернеться таким ударом по настроях Росії, що навіть режим Путіна може цього не витримати, тому що всім стане зрозуміло, що у Путіна паніка, він не знає, що робити і просто кидає людей в котел, щоб банально продовжити хоча б на кілька днів, на кілька тижнів існування свого режиму. І це призведе до абсолютно руйнівних наслідків", - додав Самусь.

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Раніше Михайло Самусь заявляв, що війна в Україні може призвести до повного знищення путінського режиму і до знищення того режиму, який буде після нього у випадку, якщо він не буде демократичним. Крім того, експерт припускає, що війна може тривати роками.

Нагадаємо, українські військові відкинули російських окупантів з першої лінії оборони у Херсонській області. Після цього росіяни почали закріплюватися і зміцнювати позиції на другій і третій лініях оборони.

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