Розвал РФ або зміна влади: експерт назвав ймовірного наступника Путіна

Експерт оцінив перспективи РФ у війні проти України / Фото Reuters

Президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню, заявив військовий експерт Олег Жданов.

Як підкреслив він у матеріалі на Главреді, Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

"Якщо ж Захід не надасть Україні зброю або надасть не те, або в недостатній кількості, на нас чекає Мінськ-3. При цьому російські війська залишаться на тих рубежах, на яких вони стоять сьогодні. Це обумовлено тим, що сьогодні нам взагалі нічим воювати, наш запас закінчився, а західний – ще не прийшов, тому ми опинилися в підвішеному положенні", - говорить військовий аналітик.

Разом з тим він вважає, що для Росії війна в Україні може мати кілька варіантів наслідків, починаючи від найгіршого – часткового розвалу Російської Федерації, коли кілька суб'єктів можуть відколотися від неї, і до зміни російської політичної еліти.

"Зміна влади в Росії - це головне, чого очікують Сполучені Штати. Це - основне завдання, яке ставлять США перед цією війною: зміна політичної еліти Росії за рахунок України. Вони розраховують, що в результаті війни в Росії повинен відбутися палацовий переворот. І якщо нова політична сила в РФ погодиться на умови Заходу, то він нас тут же "зіллє", - зазначив експерт.

Він не виключив, що Захід за таких умов буде готовий зупинити війну на даному етапі, і йому буде неважливо, на якому рубежі зупиняться наші війська. Захід домовлятиметься з новою Росією на нових умовах: "У такому випадку наші інтереси з американськими розійдуться, як у морі кораблі".

"Як би парадоксально це не звучало, Україні зараз вигідніше, щоб замість Путіна до влади в Росії прийшов такий же "яструб", як і він. Тобто нам потрібно або встигнути, поки Путін біля керма, вийти на державні кордони, або сподіватися, що до влади в РФ прийде така ж людина, як Путін, наприклад, Патрушев. Кажуть, саме Патрушев - головний ідеолог війни в Україні, і саме він переконав Путіна почати війну. Як би дико це не звучало, але нам це вигідно, тому що так ми зможемо використовувати це на свою користь – для відновлення територіальної цілісності України. Але це знову - таки за умови, що нам дадуть зброю", - додав Жданов.

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Нагадаємо, раніше кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.

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