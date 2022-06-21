Путін вперше з початку війни покине РФ: поїде "дотискати" Лукашенка – експерт

Путін поїде в Білорусь"дотискати" Лукашенка/ Reuters

Російський диктатор Володимир Путін вперше від початку широкомасштабного вторгнення виїде за межі території Росії. Він збирається поїхати до білоруського Гродно, де зустрінеться з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про такі плани глави Кремля повідомив прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, пише російське інформагентство "Інтерфакс". Зазначається, що Лукашенко з Путіним зустрінуться на полях Форуму регіонів Союзної держави.

Проте військовий експерт Олег Жданов зазначає, що Путін насправді поїде "дотискати" Лукашенка, щоб той вступив у війну проти України. Про це експерт сказав в інтерв’ю ТСН.

"Путін їде "дотискати" Лукашенка. Справа в тому, що РФ видихається. І ми бачимо, як би нам навіть не було важко на Луганському напрямку, але того наступального потенціалу, який був ще в травні, а тим більше в квітні – немає. Оперативного резерву немає, треба час для його створення", – каже Жданов.

Тому Путіну потрібно, щоб Білорусь відкрила другий фронт – почала бойові дії, "зв’язала" частину української армії на північному сході і відтягнула їх з інших напрямків.

Якщо російському диктатору таки вдасться "дотиснути" Лукашенка, то Білорусь зможе розпочати бойові дії проти України упродовж місяця. Проте для самопроголошеного лідера Білорусі вступ у війну дуже ризикований, каже військовий експерт. Адже для українських військових це не буде несподіванкою, і білоруські військові отримають відсіч ще на кордоні.

За словами експерта, Лукашенко почав активні дії пошуку шляхів відступу

"Він шукає на Заході довірену особу. Білорусь також готова допустити на свою територію іноземних спостерігачів – це дуже показовий жест, що Лукашенко шукає підтримки", – наголосив Жданов.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак зазначав, що напад Білорусі на Україну – малоймовірний сценарій. Проте, за його словами, Республіка Білорусь вже включена до повномасштабної війни Росії проти України, оскільки вона передала свою територію Москві з метою запуску ракет і введення російських військ.

Нагадаємо, в МВС зазначали, що ЗСУ готові до можливого нападу з боку Білорусі та окупованого Придністров'я. Київ працює над вивченням таких можливих сценаріїв. Українські війська довгий час тримають удар російських окупаційних підрозділів, що свідчить про готовність до ризиків, які дійсно присутні.

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