Путіну вибирають наступника: експерт спрогнозував зміну влади в Кремлі

Дмитро Медведєв і Володимир Путін / Reuters

Російський політолог, професор Вільного університету в Ризі Дмитро Орєшкін спрогнозував, хто може стати наступником президента РФ Володимира Путіна.

"Наступником Путіна буде той, кого і уявити собі не можна. Самий непомітний, самий придуркуватий, який ніяких претензій і амбіцій не має, і це означає, що він найрозумніший. У цій системі треба саме так і триматися... Так що, наступником буде самий непримітненький, самий сіренький, самий скромненький, тому що тим, хто занадто яскраво виділяється, відразу голову відривають", – підкреслив він в інтерв'ю журналістці Олені Трибушній.

Експерт пояснив, що на сьогодні в РФ п'ять військових структур стежать один за одним, побоюючись, що наступником стане хтось із конкурентів.

При цьому він не виключив, що на місце Путіна явно претендує колишній президент і прем'єр Росії Дмитро Медведєв, який останнім часом активізувався:

"Мені здається, у нього є внутрішні підстави претендувати на позицію в результаті зміни влади, посилення своїх адміністративних позицій. А в тій системі, яку побудував Путін, – хто голосніше проти Заходу гавкає, той і найбільший молодець", - додав Орєшкін.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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