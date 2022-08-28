Військовий експерт оцінив, чи будуть небезпечні для ЗСУ нові резерви окупантів/ скріншот, УНІАН

Російські окупанти перекидає до тимчасово окупованих територій України з Донецького напрямку підрозділи нещодавно сформованого 3-го армійського корпусу. Про це в ефірі 24 каналу заявив військовий експерт Костянтин Машовець - координатор моніторингової групи "Інформаційний спротив".

За його словами, спочатку командування російських окупантів хотіло створити ще чотири повних корпуси. Але щось пішло не за планом.

"Однак, наскільки я розумію, військово-політичне керівництво Росії дійшло висновку, що краще сконцентрувати свої сили, ресурси і можливості на формуванні принаймні одного, але більш-менш здатного, армійського корпусу", - говорить Машовець.

Разом з тим, як додав аналітик, рішення Путіна збільшити чисельність військ може вплинути на ситуацію на фронті. Однак - тільки в довготривалій перспективі. І за умови, що їм вдасться знайти додаткові джерела та шляхи нарощування чисельності власного війська.

"Якщо допустити, що це буде відбуватися через продовження термінів строкової служби, то це буде мати великі соціально-психологічні наслідки для росіян",-підсумував Машовець.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький говорив - у Росії є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті.

Через невдачі окупанти змушені кожні 30 днів вносити корективи в свої дії і концентруватися тільки на ряді напрямків.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

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