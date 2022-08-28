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Військовий експерт пояснив, чому Путін популістично намагається збільшити армію

28 серпня 2022, 01:35

Російський диктатор Володимир Путін зможе хоч якось доукомплектувати армію не раніше літа наступного року. Тому і займається популізмом зараз.

Путін, армія РФ
Військовий експерт пояснив, чому Путін популістично намагається збільшити армію / Фото УНІАН

Російський диктатор Путін 25 серпня підписав указ про збільшення чисельності російської армії - з 1,9 до 2,039 млн осіб (з 1 січня майбутнього року). Але цей путінський крок-чистої води популізм. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у коментарі порталу ТСН.

"Крок Путіна про збільшення армії навіть на Заході викликав посмішку. Це популізм. При чисельності майже там півтора мільйона, яка була до цього Указу, він не міг зібрати мільйон. У нього було всього 850 тисяч. Майже 30% — вакантних посад в армії. Мені так здається, що він хотів перебити ось цю негативну новину, яку оголосив Шойгу що "спецоперація" забуксувала, що немає перемог. А Путін виходить і заявляє, що Росія збільшує армію. А росіянин сидить і думає: "О, армія стане більше, ми підемо вперед, ми переможемо всіх, ми всіх поб'ємо". Це суто популістський указ"", — зазначив він.

Як каже Жданов, якщо розглядати суть такого путінського указу, то додаткові 137 тисяч він зможе почати укомплектовувати з 1 січня майбутнього року. А головний набір буде комплектувати призовниками і це станеться тільки до літа 2023-го.

"І ми ще подивимося, як піде осінній призов на тлі цієї війни. Як призовники почнуть ховатися і розбігатися як зайці. Ще скільки військкоматів згорить в Росії", - підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький говорив - у Росії є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті.

Через невдачі окупанти змушені кожні 30 днів вносити корективи в свої дії і концентруватися тільки на ряді напрямків.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

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