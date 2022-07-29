Німеччина передасть Україні танки для будівництва мостів: що про них відомо

Німеччина передає Україні танки мостоукладачі Biber / Міноборони Німеччини

Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини.

Танкові мостоукладачі Biber можна використовувати для проходження через воду чи інші перешкоди.

"Для подальшої підтримки українських сухопутних військ міністр Ламбрехт прийняла рішення доставити пакет з 16 броньованих мостоукладачів Biber. Їх можна використовувати для подолання води або інших перешкод в бою", - йдеться у повідомленні.

Німеччина передає України танки мостоукладачі Biber / Міноборони Німеччини

Що відомо про танкові мостоукладачі Biber

Ці танки побудовані на шасі німецьких Leopard 1. Танки Biber не застосовуються у бою, однак вони повинні знаходитись близько до лінії фронту, щоб була змога їх використати, коли відсутня переправа.

Танки Biber можуть швидко побудувати міст через водойми шириною до 20 метрів. Ширина такого моста буде досягати 4 метрів.

Зброя Україні від Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначав, що ФРН поставить Україні сучасні системи ППО IRIS-T. У своєму виступі в Бундестазі німецький лідер заявив, що за допомогою цих систем Україна зможе "захистити ціле велике місто від атак російської авіації".

Також раніше Андрій Мельник зазначав, що таку ППО Україні можуть передати у жовтні цього року. За його словами, вона одразу захищатиме Київ, а в наступні роки – й інші міста України.

На фоні обіцянок Німеччини про надання різної зброї Україні не раз розгорталися суперечки та скандали. Зокрема, у ФРН критикували федерального канцлера Олафа Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder.

читайте такожНімеччина передає Україні системи для радіаційного, біологічного та хімічного захисту

У німецьких ЗМІ зазначали, що Шольц, попри свої обіцянки, значно скоротив поставки озброєння в Україну. Зазначається, що Україна за останні три тижні отримала всього дві поставки – 42 тисячі пайків та 102 неброньованих автомобілі. Хоча 21 червня уряд ФРН оприлюднив повний перелік зброї, яку готує для передачі Україні у межах військової допомоги, і він включав у себе цілий ряд озброєння.

20 липня міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що у Збройних силах Німеччини (Бундесвері) закінчуються ресурси для надання військової допомоги Україні.

Інші новини: