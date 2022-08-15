ЗСУ заманили в пастку понад 10 тисяч окупантів під Херсоном - військовий експерт

Херсонська область/ Людмила Денисова, Reuters

Українські сили оборони знищують логістику росіян на півдні. Як розповів військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко російське угруповання військ завдяки діям ЗСУ опинилося в пастці на правому березі Херсонської області.

"Російське угруповання військ на Правобережжі Херсонської області опинилося в пастці. Це виникло в результаті дій ЗСУ. Росіян заманили в цю пастку, відрізавши від переправ. Росіяни говорили, що вони за оцінками, які можна побачити, перекинули 10-12 тисяч військовослужбовців ще додатково на Правобережжя Херсонщини і зміцнювали там позиції. Зараз вони ще більше виявляються відрізаними. Тому що, як тільки намагаються відновити будь-який міст або переправу, як ось Антоновський, відразу по ньому наносяться удари. Тобто постійний вогневий контроль, щоб логістичне забезпечення окупантів було перервано", - заявив експерт, передає ТСН.

Мусієнко також пояснив, яка в цілому склалася ситуація на півдні України.

"В цілому на півдні ситуація розвивається наступним чином - українські сили зайняли правильну позицію. Це руйнування логістики, виснаження як наслідок російського контингенту, це знекровлення російської артилерії та інших видів військ в плані боєприпасів і снарядів. Як наслідок створення психологічного тиску, щоб окупанти або відступали і тікали, або здавалися", - підкреслив військовий експерт.

Деокупація Херсонщини

Раніше повідомлялося, що ЗСУ 12 серпня зруйнували останній міст біля Каховської гідроелектростанції. По ньому російські війська переправляли свою техніку на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Нагадаємо, аналітики ISW зазначають, що російські окупанти на Херсонщині, яких ЗСУ відрізали від постачання, вдаривши по мостах, тепер найімовірніше нездатні підтримувати масштабні механізовані операції в Херсонській області і не зможуть відбивати контратаки українських військових.

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