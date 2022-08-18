Зовсім не HIMARS: військовий експерт розповів, яку найкращу зброю ЗСУ отримали від Заходу

Самохідна гаубиця PZH-2000/ Вікіпедія, УНІАН

Самохідна гаубиця PZH-2000 і шведська САУ Archer, які ЗСУ отримали від західних союзників – дві кращі гаубиці в світі (бо абсолютно автоматизовані, мають високу мобільність і дальність стрільби). Про це в коментарі 24 каналу розповів військовий експерт і головний редактор порталу Defence Express Олег Катков.

"PzH-2000 ‒ ця гаубиця на сто відсотків є цифровою, а також має технологію зарядки, що дозволяє працювати в постійному темпі 8 пострілів в хвилину, а її рекорд-більше 12 залпів в хвилину", - говорить він.

За словами Каткова, саме на PZH-2000 був зареєстрований світовий рекорд по дальності пострілу з гаубиці.

"Саме цій САУ належить абсолютна дальність пострілу, калібром в 155 міліметрів – 64 кілометри. Такого показника досягли в Африці, на полігоні в ПАР", – говорить він.

Нагадаємо, старший радник американського Конгресу Пол Массаро закликав США надати Україні керовані балістичні ракети ATACMS і танки. Він висловив своє обурення діями російської армії, зокрема-знущанням окупантів над українськими військовополоненими, зазначивши, що росіяни демонструють варварство.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

Інші новини: