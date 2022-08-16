Військовий експерт пояснив, як довго ЗСУ доведеться бити по російських складах/ фото УНІАН

Знищення російських складів з боєприпасами завжди буде пріоритетною метою для ЗСУ. Таку думку висловив відомий військовий експерт Олег Жданов.

"Позбавлення передових частин боєзапасу - основа успішного контрнаступу наших військ і це основа зниження боєздатності російських військ, які окупували нашу територію. На превеликий жаль, цих боєприпасів - бездонна бочка. Радянський Союз наклепав дуже багато, тому що готувався до світової війни. Вони знаходяться далеко", - зазначив фахівець.

При цьому Жданов зазначив, що російські окупанти, ймовірно, використовували вже всі запаси боєприпасів, які були на європейській частині РФ, тому і беруть зараз їх у білоруської армії.

"Боєприпаси треба везти з Уралу, а це час, тому у зараз РФ вибирає боєприпаси у Білорусі – перша партія була 100 вагонів, а зараз 120. Російське командування прекрасно розуміє, що без боєприпасів вони в Україні нічого не можуть зробити. Без вогневого валу російської артилерії по наших позиціях вони нічого не зможуть робити. Вони просто завалюють територію України цими боєприпасами. Єдине, що ми зараз змушуємо їх відтягнути ці склади з боєприпасами за межі дальності досяжності наших засобів озброєння, а це 70 кілометрів від переднього краю", ‒ сказав експерт.

Нагадаємо, старший радник американського Конгресу Пол Массаро закликав США надати Україні керовані балістичні ракети ATACMS і танки. Він висловив своє обурення діями російської армії, зокрема - знущанням окупантів над українськими військовополоненими, зазначивши, що росіяни демонструють варварство.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

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