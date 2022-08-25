"Умогилити московський імперіалізм": військовий експерт спрогнозував, коли вщухне війна

Військовий експерт спрогнозував, коли вщухне війна / фото УНІАН

Україно-російська війна затихне до осені нинішнього року, але не скасується остаточно. Про це заявив військовий експерт Петро Черник в ефірі Радіо НВ.

"На мій погляд, ця фаза війни затихне до осені. Підкреслюю-затихне, не скасується. Буде якась лінія розмежування, яку неможливо спрогнозувати і передбачити. Противник виставить великі артилерійські рубежі і ми зайдемо в артилерійські дуелі. І так може тривати до наступного літа. А потім повторна фаза (і, сподіваюся, кінцева) російсько-української війни, яка повинна умогилити Московський імперіалізм", — переконаний фахівець.

Україна, на думку Черника, по-справжньому видихне тільки тоді, коли Росія розпадеться на 15-20 нових країн, у яких відберуть ядерну зброю. Також обов'язковим елементом Черник називає вступ до НАТО.

"Давайте тверезо самі собі скажемо: це довгий шлях. Нам потрібно вчитися жити, як живе Ізраїль. ДО РЕЧІ, Ізраїль воює з 1948 року кожен день, і це не заважає йому бути процвітаючою країною", — підсумував експерт.

Нагадаємо, старший радник американського Конгресу Пол Массаро закликав США надати Україні керовані балістичні ракети ATACMS і танки. Він висловив своє обурення діями російської армії, зокрема-знущанням окупантів над українськими військовополоненими, зазначивши, що росіяни демонструють варварство.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

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