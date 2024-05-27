УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Франції зробили заяву щодо відряджання військових інструкторів в Україну

Олексій Тесля
27 травня 2024, 22:07
116
У Міноборони Франції прокоментували ситуацію навколо навчання українських захисників французькими інструкторами.
У Франції зробили заяву щодо відряджання військових інструкторів в Україну
/ колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, ua.depositphotos.com

У Міністерстві оборони Франції прокоментували інформацію про те, що французьких військових інструкторів направлять в Україну.

Як повідомляє французька телевізійна мережа BFM TV, у Міноборони Франції не підтвердили інформацію про направлення французьких інструкторів для навчання військових України.

"У Міністерстві збройних сил не назвали точної дати і не підтвердили цю інформацію", - наголошується в повідомленні.

відео дня

Як уточнюється в повідомленні, навчання українських захисників французькими інструкторами є одним з обговорюваних проєктів.

"Трек, який продовжує залишатися предметом роботи з українцями, зокрема, для розуміння їхніх точних потреб", - додали у французькому оборонному відомстві.

Імовірність відправки військ в Україну - останні новини

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона. Пропозиція начальника штабу оборони Франції генерала Тьєррі Буркхарда, як зазначає Даалдер, включала укомплектування оборонних систем, навчання сил в Україні, початок кібероперацій і пропозицію допомоги в розмінуванні.

Відправка військ союзників до України - історія питання

Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

військова агресія РФ новини Франції війна Росії та України
Реклама

Головне за день

В окупантів у Луганську пролунали вибухи, Москва теж скаржиться на атаку

В окупантів у Луганську пролунали вибухи, Москва теж скаржиться на атаку

22:37 Україна
"За місяць відбудеться переворот на фронті": полковник - про контрнаступ ЗСУ

"За місяць відбудеться переворот на фронті": полковник - про контрнаступ ЗСУ

22:36 Україна
У Франції зробили заяву щодо відряджання військових інструкторів в Україну

У Франції зробили заяву щодо відряджання військових інструкторів в Україну

22:07 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Немає Олега Винника : розкрилася правда про артиста-втікача 28459

"Немає Олега Винника": розкрилася правда про артиста-втікача

Гороскоп на завтра 28 травня: Дівам - небезпека в невинних речах, Терезам - дратівливість 6645

Гороскоп на завтра 28 травня: Дівам - небезпека в невинних речах, Терезам - дратівливість

Ребус для тих, у кого блискучий зір: треба за 13 секунд знайти дорогу каблучку 3834

Ребус для тих, у кого блискучий зір: треба за 13 секунд знайти дорогу каблучку

У Пенсійному фонді змінили важливий показник для розрахунку пенсій: що буде з виплатами 3234

У Пенсійному фонді змінили важливий показник для розрахунку пенсій: що буде з виплатами

Останні новини

22:55

Тато розчулений, мама сяє: Джамала показала перші кадри виписки з пологового

22:37

В окупантів у Луганську пролунали вибухи, Москва теж скаржиться на атакуВідео

22:36

"За місяць відбудеться переворот на фронті": полковник - про контрнаступ ЗСУ

22:07

У Франції зробили заяву щодо відряджання військових інструкторів в Україну

21:56

"Остаточне рішення": з'явилася брудна правда про Ані Лорак

Путіну загрожує фатальна поразка, Україні потрібно 200 ракет, щоб знищити Кримський міст - ЧерникПутіну загрожує фатальна поразка, Україні потрібно 200 ракет, щоб знищити Кримський міст - Черник
21:54

Ексчоловік Камалії заговорив про її "побиті" фото та зізнався, з ким живе

21:23

Іран озброює РФ новітніми авіабомбами: у Bild назвали ймовірні цілі ударів

21:16

У Кремлі почалося виття після заклику генсека НАТО дозволити ЗСУ бити по Росії

20:30

Україна готується бити далекобійними ракетами по цілях у РФ - Defence Express

Реклама
20:13

Анна Кошмал розкрила головний секрет свого таємничого шлюбу

20:07

Жертв могло бути більше: за декілька метрів від Епіцентру знайшли третю бомбуФото

19:33

Україну "заливатиме": у яких регіонах влуплять грозові дощі

19:24

Діма Коляденко посварився з Іриною Білик: "Усе, крапка. Відносини закінчилися"

19:21

РФ націлилася на велике місто: хоче "перерізати" ключову трасу на сході

19:21

Як не можна мити посуд у посудомийці: експерт розкрив серйозні помилкиВідео

19:20

Ситуація невтішна: названо термін, скільки ще триватимуть відключення світла

19:10

Втрати РФ у травні встановили неймовірний рекордПогляд

18:40

В Україну прибудуть французькі інструктори - Сирський

18:23

Що робити з полуницею, якщо її багато: результат здивує всіх

18:20

Наступ на Харківщині був прощупування оборони, РФ не відмовилась від планів - Жорін

Реклама
18:15

У Китаї відповіли на пропозицію про участь у Саміті миру і висунули умову

18:13

У НАТО закликали союзників дозволити ЗСУ бити по РФ своєю зброєю: ухвалено декларацію

18:06

Солодка та без хімії: як правильно вибрати полуницю - секрет знають не всіВідео

17:40

"Прогин зараховано": артист-путініст розповів, навіщо диктатор ганьбиться грою в хокей

17:27

Уся лікарня Бєлгорода в "трьохсотих": ЗМІ показали реальну ціну м'ясних штурмів РФВідео

17:15

"Він багато говорить": Зеленський жорстко відповів Путіну на пропозицію про переговори

17:15

Чи можна живити ноутбук від повербанка: як отримати енергію і не угробити гаджет

17:00

Багато постраждалих, зруйнована будівля: РФ вдарила КАБами по центру Харкова

16:48

Ростову приготуватись: ЗСУ потужно вдарили по аеродрому з окупантами - Андрющенко

16:38

Дружина Сасанчина поскаржилася на кризу в шлюбі зі співаком: "Дика ненависть"

16:33

5 суворих заборон: що категорично не можна робити 28 травня

16:23

Росія могла втратити до 50% усіх РЛС у бік Китаю: ЗМІ - про наслідки удару ГУР

16:11

Кримський міст треба "упідводнити": Черник сказав, скільки для цього потрібно ATACMS

16:02

Дві системи Patriot захистять Харків: Зеленський назвав головну проблему на фронті

15:56

Новий церковний календар на червень 2024: дати всіх свят

15:42

Дрони атакували "палац Путіна" в Геленджику: нові деталі нічних вибухів у Росії

15:28

Помітити помилку за 5 секунд зможуть одиниці: складна загадка для кмітливих

15:24

"Нам всім дуже боляче": Світлана Тарабарова повідомила про горе в родині

15:23

У США розстріляли попуярного молодого актора

15:17

Загроза наступу РФ на півночі: ворог закидає ДРГ і обстрілює дві області

Реклама
15:12

Фінансовий гороскоп на червень: Дівам - віддавати борги, Ракам - витрати

15:04

Військовий експерт пояснив, чи побоїться Захід масово постачати Києву ATACMS і Taurus

14:58

Коли Україна отримає перші снаряди в межах ініціативи Чехії: глава МЗС назвав місяць

14:20

"Важко без сім'ї": Тодоренко кинула дітей і страждає з цього приводу

14:13

Існує дієве застосування: чому хитрі дачники ніколи не викидають кавову гущу

14:11

Коли військовозобов'язані мають повторно оновити дані: пояснення Міноборони

13:50

Зеленський прибув до Іспанії і розкрив деталі майбутніх переговорів: що відомо

13:47

У розлученої Камалії психологічні проблеми - що відбувається зі співачкою

13:23

Відправка військ НАТО до України: Столтенберг зробив рішучу заяву

13:19

НАТО потрібно два тижні, щоб допомогти Польщі або Румунії під час атаки РФ - Годжес

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки и хитрости
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти