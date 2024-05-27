У Франції зробили заяву щодо відряджання військових інструкторів в Україну

У Міноборони Франції прокоментували ситуацію навколо навчання українських захисників французькими інструкторами.

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У Міністерстві оборони Франції прокоментували інформацію про те, що французьких військових інструкторів направлять в Україну.

Як повідомляє французька телевізійна мережа BFM TV, у Міноборони Франції не підтвердили інформацію про направлення французьких інструкторів для навчання військових України.

"У Міністерстві збройних сил не назвали точної дати і не підтвердили цю інформацію", - наголошується в повідомленні.

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Як уточнюється в повідомленні, навчання українських захисників французькими інструкторами є одним з обговорюваних проєктів.

"Трек, який продовжує залишатися предметом роботи з українцями, зокрема, для розуміння їхніх точних потреб", - додали у французькому оборонному відомстві.

Імовірність відправки військ в Україну - останні новини

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона. Пропозиція начальника штабу оборони Франції генерала Тьєррі Буркхарда, як зазначає Даалдер, включала укомплектування оборонних систем, навчання сил в Україні, початок кібероперацій і пропозицію допомоги в розмінуванні.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

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