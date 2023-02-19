Франція передасть Україні легкі танки AMX-10 RC наприкінці наступного тижня

Міністр оборони Себастьян Лекорню додав, що Франція поки не постачатиме Україні танки Leclerc.

Стало відомо, коли в Україну приїдуть легкі танки AMX-10 RC з Франції / Фото Вікіпедія

Наприкінці наступного тижня Україна отримає від Франції легкі танки AMX-10 RC. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю виданню Le Parisien.

За його словами, тренування українських військових вже закінчуються.

"Ця бронетехніка буде доставлена з кінця наступного тижня", - сказав Лекорню.

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Водночас міністр не сказав, скільки бронемашин AMX-10 RC отримає Україна. Він пояснив, що не хоче "давати жодної стратегічної для Росії інформації".

Також Себастьян Лекорню додав, що Франція поки не постачатиме Україну танки Leclerc.

Танки AMX-10 RC - що про них відомо AMX-10RC - французький важкий бронеавтомобіль, часто класифікується також як колісний танк, передає Вікіпедія Створений фірмою Satory Military Vehicles, спільним підприємством GIAT і "Рено", на замовлення ЗС Франції та призначався на роль розвідувальної машини, здатної також боротися з ворожою бронетехнікою. Серійне виробництво AMX-10RC здійснювалося з 1976 по 1994 рік. Всього було випущено 457 бронеавтомобілів цього типу. 337 з них надійшли на озброєння французької армії. Країна застосовувала їх у війні в Перській затоці та в низці миротворчих операцій.

Ще 120 машин були поставлені на експорт в Марокко і Катар. На початку січня 2023 року президент Франції Емманюель Макрон анонсував передачу AMX-10RC Україні.

Як повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон віддав розпорядження вивчити питання передачі Україні танків Leclerc. Разом з тим українські військові можуть зіткнутися з проблемами при експлуатації та обслуговуванні важкого французького танка.

Макрон заявив, що не виключає надання Україні танків Leclerc в майбутньому. Для передачі цієї важкої техніки має бути дотримано три умови:

по-перше, цей танк не повинен стати причиною для ескалації;

по-друге, він має надати реальну та ефективну підтримку українській армії;

по-третє, він не повинен послаблювати обороноздатність Франції.

50-тонний танк Leclerc зі 120-мм гарматою вважається "міцним", але водночас "крихким монстром" через складне технічне обслуговування.

Танки Leclerc AMX-56 Leclerc — французький сучасний основний бойовий танк.

Створений концерном GIAT (нині Nexter) в 1980-і роки для заміни застарілого танка AMX-30. Серійне виробництво почалося в 1992 році, пише Вікіпедія.

Станом на 2010 рік подальше виробництво Леклерка не ведеться.



На 2011 рік 354 танки цього типу перебувають на озброєнні Франції, ще 388 перебувають на озброєнні армії Об'єднаних Арабських Еміратів. До появи південнокорейського K2 "Чорна пантера" і японського "Тип 10" вважався найдорожчим ОБТ.



На відміну від переважної більшості основних бойових танків НАТО, на Леклерку застосований автомат заряджання, що дозволило скоротити його екіпаж до трьох осіб — механіка-водія, навідника і командира. В екіпаж Леклерка допускаються танкісти зростом до 182 см (176 см для механіка-водія).



Двомісна вежа низького профілю та щільне компонування дозволили зменшити габарити танка і використовувати масу для захищеності: Леклерк на 8,4 тонни легше американського М1А2, але несе броні на 5 тонн більше.

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