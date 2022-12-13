Велика Британія "відкрита" до ідеї дати ЗСУ зброю дальнього радіусу - міністр оборони країни

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес відкритий до варіанту з поставками ЗСУ зброї великої дальності – особливо в разі, якщо російські окупанти продовжать здійснювати звірячі ракетно-бомбові удари по містах інфраструктурі і мирним жителям України. Про це повідомляє портал "Голос Америки".
"Я постійно переглядаю системи зброї, які ми можемо надати. Ми також маємо в наших запасах потенційні системи зброї, що мають більш тривалий радіус дії. І якщо росіяни будуть продовжувати націлюватися на цивільні райони і будуть намагатися порушити ці принципи Женевської конвенції, тоді я буду відкритий, щоб подивитися, що ми будемо робити далі", — сказав Уоллес, відповідаючи на питання колишнього прем'єра країни Бориса Джонсона.
До слова, у 2022-му влада Великої Британії виділила на підтримку України 3,8 млрд фунтів стерлінгів – починаючи з моменту повномасштабного військового вторгнення РФ у нашу країну. У цю суму входить допомога зброєю, військова підготовка українських солдатів/офіцерів і гуманітарна допомога.
Військова допомога Великобританії для України
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі після візиту до Києва та зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Лондон передасть Україні три пакети військової допомоги на 3 мільйони фунтів стерлінгів. Клеверлі підкреслив, що королівство надаватиме допомогу Україні не на словах, а на ділі.
Як повідомляє Reuters, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у своїй майбутній промові має заявити про збереження або збільшення військової допомоги Україні.
"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми збережемо або збільшимо нашу військову допомогу в наступному році. І ми надамо нову підтримку протиповітряної оборони", - має намір, за версією журналістів, сказати Сунак.
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