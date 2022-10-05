Експерт спрогнозував, чи забезпечать США і Великобританія Україні гарантії безпеки / колаж фото УНІАН

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначив, що, цілком ймовірно, гарантії безпеки для України від США і Великобританії будуть гібридними.

"Можливий гібридний варіант: нам забезпечать ядерну безпеку і дадуть зброю, а з територіальною безпекою ми самі розберемося. Тобто буде не так, як у випадку Швеції та Фінляндії, яким повністю гарантували безпеку, у разі чого обіцяли за них "вписатися" і заявили про це публічно. Або, наприклад, Тайвань - Байден чітко позначив: Штати будуть захищати Тайвань. США і Британія можуть забезпечити нам ядерну безпеку, однак при цьому буде прописано, що всі інші питання Україна вирішує сама. Ось такий гібридний варіант цілком реальний", - підсумував експерт.

Нагадаємо, що в середу, 28 вересня, Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 1,1 мільярда доларів. Повідомляється, що в новий пакет допомоги входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Також ми писали, що 24 серпня президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.

Заступник Міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив, що в рамках нового пакету допомоги українським військовим передадуть сучасні системи ППО і нові розвідувальні БПЛА. За його словами, поставки озброєння Україні почнуться в найближчі кілька місяців і продовжаться в найближчі роки.

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