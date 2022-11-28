"Будемо підтримувати, скільки потрібно": Сунак допускає збільшення військової допомоги Україні - ЗМІ

Ріші Сунак пообіцяє Україні нову підтримку протиповітряної оборони / скріншот

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак має намір зберегти або збільшити військову допомогу Україні в 2023 році.

Про це йдеться в першій великій зовнішньополітичній промові чинного глави британського уряду Ріші Сунака, яку він планує виголосити 28 листопада, пише Reuters.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми збережемо або збільшимо нашу військову допомогу в наступному році. І ми надамо нову підтримку протиповітряної оборони", - скаже Сунак.

Видання зазначає, що підтримка України британським урядом залишилася незмінною після зміни прем'єр-міністрів.

Як повідомляв Главред, 19 листопада прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вперше прибув з офіційним візитом до Кіиєва, перебуваючи на своїй посаді. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час свого візиту до Києва Сунак анонсував новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони.

Інші новини: