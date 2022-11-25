"Слова не захистять від ракет": глава МЗС Британії після зустрічі з Зеленським пообіцяв допомогу Україні

Очільник МЗС Британії після зустрічі з Зеленським пообіцяв допомогу Україні/ Офіс президента України

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі у п’ятницю, 25 листопада, перебуває з візитом у Києві. Він уже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Спочатку Клеверлі опублікував на своїй сторінці у Twitter спільне фото з очільником МЗС України Дмитром Кулебою. У підписі до знімку він зазначив, що слова не захистять від ракет і не запалять світло, тому потрібно надавати України конкретну підтримку.

"Слів недостатньо. Слова не запалять світло цієї зими. Слова не захистять від російських ракет. Велика Британія не просто говорить про Україну, ми надаємо конкретну підтримку Україні", – написав він.

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Після цього Клеверлі повідомив у Twitter, що він провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. У підписі до спільного фото з лідером України він ще раз наголосив, що його держава надаватиме конкретну підтримку Україні, а не лише на словах.

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Про проведену зустріч також повідомив президент Володимир Зеленський. Він опублікував відповідне фото і подякував Великій Британії за допомогу.

"Велика Британія поруч з Україною в цей визначальний для нас час. Ми ніколи не забудемо цього. Дякую державному секретарю в закордонних справах Великої Британії Джеймсу Клеверлі за візит!", – зазначає президент.

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Згідно з даними ЗМІ, Велика Британія збирається надати Україні пакет підтримки обсягом три мільйони фунтів (134 млн грн). Як передбачається, ці кошти будуть спрямовані на реконструкцію шкіл, швидкої медичної допомоги, допомогу жертвам сексуального насильства тощо.

Військова допомога Україні від Великої Британії

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Великої Британії ухвалило рішення передати Україні три гелікоптери Sea King і 10 тисяч артилерійських снарядів. Про це повідомив Міністр оборони Британії Бен Уоллес під час зустрічі в Осло із союзниками.

Також Велика Британія постачає Україні модернізовані ракети з лазерним наведенням Brimstone 2 – їхня дальність пуску вдвічі більша за раніше передані ракети Brimstone першого покоління. Як пише The Telegraph, ракети Brimstone 2 традиційно запускаються ВПС Великої Британії з винищувачів Tornado і Typhoon.

Нагадаємо, прем’єрміністр Великої Британії Ріші Сунак засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну. Під час саміту G20 він закликав російського диктатора Володимира Путіна вивести російські війська з території України.

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