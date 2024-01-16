Трамп з приголомшливим результатом виграв перші праймеріз: хто вийшов з гонки

Трамп закріпив свій статус явного лідера серед претендентів на президентську номінацію від Республіканської партії в 2024 році.

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Дональд Трамп отримав 51% підтримки виборців, які проголосували / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Експрезидент США Дональд Трамп здобув переконливу перемогу на перших республіканських президентських праймеріз в Айові 15 січня.

Як повідомляє Reuters, після підрахунку 95% голосів Трамп отримав 51% підтримки виборців, які проголосували.

45-річний губернатор Флориди Рон Десантіс несподівано вирвався на друге місце - у нього 21%.

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У колишньої представниці США в ООН Ніккі Хейлі - 19%.

Підприємець Вівек Рамасвамі, відомий антиукраїнськими заявами, набрав трохи менше 8% голосів і вибув з перегонів. Рамасвамі підтримав кандидатуру Дональда Трампа у промові перед прихильниками.

Таким чином Дональд Трамп закріпив свій статус явного лідера серед претендентів на президентську номінацію від Республіканської партії в 2024 році.

Результати опитувань показували явне лідерство Трампа в Айові впродовж декількох місяців, але масштаби його перемоги виявилися приголомшливими.

Раніше найбільша перевага на республіканських праймеріз в Айові була у Боба Доула в 1988 році - він відірвався від найближчого опонента на 12,8 процентного пункту.

Вибори в США

Понад 20 штатів можуть заборонити колишньому президенту Дональду Трампу брати участь у виборах у США 2024 року. Про це пише видання The New York Times з посиланням на дані аналізу судових протоколів та інших документів.

Дипломат Олександр Хара вважає, що 45-й президент США Дональд Трамп може використати на свою користь ситуацію із забороною балотуватися на виборах.

Також Хара розповів, кого крім Дональда Трампа могла б підтримати Республіканська партія та хто з кандидатів більш вигідний Україні.

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