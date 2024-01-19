Колишній американський президент виступив проти укладання угоди, яка стосується кордону з Мексикою та виділення допомоги Україні.

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Трамп закликав не укладати угоду про кордон, від якої залежить допомога Україні/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Дональд Трамп виступив проти підписання угоди з Білим домом, у якій йдеться про укріплення кордону з Мексикою та надання Сполученими Штатами військової допомоги Україні.

Він зазначив, що виступає за підписання лише такої угоди, яка, на його думку, "буде ідеальною для кордону". Про це він написав у власній соцмережі The Truth.

"Я вважаю, що нам не слід укладати угоду про кордон взагалі, якщо ми не отримаємо ВСЕ, щоб припинити навалу мільйонів і мільйонів людей з нізвідки в нашу (...) країну. Також я не сумніваюся, що наш спікер Палати представників Майк Джонсон укладе тільки таку угоду, яка буде ідеальною для кордону", – зазначив Трамп. відео дня

Раніше згаданий спікер Палати представників Майк Джонсон зізнавався американським медіа, що він постійно радиться з Трампом щодо укладення угоди з Білим домом.

Військова допомога Україні від США

4 січня координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США більше не можуть надавати військову допомогу Україні, поки Конгрес не ухвалить рішення про додаткове фінансування.

Пізніше у Байдена попередили про небезпеку зриву допомоги Україні. Якщо США не надаватимуть військову допомогу Україні, таким же шляхом підуть й інші країни. Вашингтон вдячний державам за підтримку Києва, але розуміє, що питання допомоги – суверенне рішення кожної держави, заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

У The Wall Street Journal писали, що Байден пішов на компроміс у політиці імміграції, щоб допомогти Україні. У редакції повідомили, що Сенат вже розробляє угоду з імміграції, яка дозволить обмежити мігрантам можливість просити і отримувати притулку.

Після цього Байден зробив важливу заяву для України. Президент США Джо Байден після зустрічі із американськими конгресменами зазначив, що Конгрес може прийняти позитивне рішення про допомогу Україні.

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